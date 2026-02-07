Купили руїну, створять маєток: як подружжя планує відродити будинок

Покинутий маєток у зеленій зоні в Австралії отримав новий шанс на життя завдяки подружжю. Будівлю, яка роками була закинутою, тепер планують перетворити в елітний маєток.

Як виглядав будинок, коли його придбали?

Будинок розташований неподалік Мельбурна. До моменту купівлі він понад десять років залишався покинутим і поступово руйнувався, пише Realestate.com.au.

Побудований у 1960-х роках, "маєток Какаду" виставили на продаж і він став неймовірно популярним на сайтах з нерухомості. Його викупили Бетті та Бен Поп за 900 тисяч доларів.

У будинку були вибиті вікна та пошкоджені двері. Стіни вкривали яскраві графіті, через що маєток став відомим серед поціновувачів занедбаних локацій. Туди навідувалися фотографи та шукачі гострих відчуттів.

Як виглядав "маєток Какаду", коли його купили / Фото Realestate.com.au

Територія навколо також занепала. Ділянка заросла високою травою і кущами, старі доріжки майже зникли під рослинністю. Нові власники розповіли, що, попри стан будинку, вони бачать великий потенціал і планують перетворити його на розкішний маєток.

Як планують його змінити?

У соцмережах подружжя показало перші кадри будинку. Бетті та Бен готові витратити семизначну суму на реставрацію споруди.

Соціальні мережі точно збожеволіли, і той факт, що ми навіть нічого не почали, а в нас майже 40 000 підписників лише в Instagram, просто вражає, – зазначила жінка на сторінці @cockatoomansion.

Вони планують перетворити занедбану будівлю на сучасну приватну резиденцію з комфортними житловими просторами. За оцінками експертів, реконструкція триватиме близько 3 років.

Будинок зараз та яким його планують зробити / Фото Realestate.com.au

У планах створити простору вітальню з великими вікнами та краєвидами на природу. Також передбачено кілька спалень із власними ванними кімнатами та гардеробними.

Інтер'єри хочуть зробити світлими й відкритими, щоб підкреслити простір і навколишній ландшафт. На території мають з'явитися зони відпочинку, доглянуті газони та декоративні насадження.

Власники також розглядають ідею частково зберегти або художньо переосмислити частину старих графіті як елемент історії будинку.

Проєкт реставрації маєтку / Фото Realestate.com.au

Перед початком основних робіт проєкт повинна погодити місцева влада. Поки триває підготовка документів, нові господарі розчищають ділянку.

Що ще цікавого реставрували?