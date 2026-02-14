Пара переїхала в будинок мрії: після якого відкриття вони захворіли
- Пара виявила у свому новому будинку те, що призвело до хвороби.
- Через знахідку подружжя витратило приблизно 20 тисяч доларів на відновлення стін, оскільки страховка не покрила ремонт.
Подружжя зі США купило будинок, який здавався ідеальним варіантом без ремонту. Та після демонтажу стін вони натрапили на знахідки, через які серйозно захворіли.
Що подружжя знайшло у стінах будинку?
Кайя та Браян Бретціуси придбали будинок в окрузі Шуйлкілл, штат Пенсильванія, розраховуючи на мінімальні витрати. Оселя, як пише Mirror, виглядала найкраще з усіх, які вони переглядали.
Під час оновлення ізоляції Браян почав розбирати стіни й натрапив на старі пляшки та журнали 1980-х років. Але наймоторошніша частина чекала на подружжя далі.
У порожнині між стінами вони виявили мішки з муміфікованими рештками тварин. Згодом вони дістали щонайменше 20 тушок курей та кістки інших дрібних тварин, частину з яких було загорнуто в газети 1920 – 1930-х років. Кайя припускає, що це могли бути сліди старовинних окультних практик.
Подружжя виявило в новому домі рештки тварин / Фото WNEP
Чим обернулася знахідка для родини?
Під час проведення ремонту родина не використовувала захисні засоби. За словами Кайї, після контакту з останками вони підхопили інфекцію – піднялася температура. Кілька днів почувалися дуже погано.
Через знахідку подружжю довелося повністю знести й відбудувати стіни. Страховка не покрила ремонт, тож родина вже витратила приблизно 20 тисяч доларів, і роботи досі тривають.
Знайдені артефакти зберігаються в місцевому музеї, однак через їхню потенційну небезпечність навряд чи їх виставлять публічно. А неприємний запах, за словами Кайї, ще довго нагадував родині про моторошну історію їхнього "будинку мрії".
Зауважимо, що відповідно до даних Realtor станом на лютий 2026 року житло в Пенсильванії коштує в середньому 295 тисяч доларів. Щоб винаймати помешкання у місяць потрібно 1 685 доларів.
Що відомо про інші знахідки людей у нових будинках?
Пара купила старовинну церкву Святого Петра у Вельсі, щоб облаштувати там сімейне житло. Під час реконструкції під підлогою вони виявили 83 поховання – з'ясувалося, що людей колись ховали родинами, тому останки вирішили не переносити. Перебудова тривала приблизно 4 роки. У результаті історичну будівлю обережно поєднали з сучасними зручностями, перетворивши її на незвичайний, але комфортний дім.
Дослідники виявили 6-кімнатний будинок, інтер'єр якого майже не змінився з 1970-х років. Усередині залишилися старі телевізори, пляшки, документи та особисті фото колишніх власників. Імовірно, там усе життя прожила літня пара, а після їхньої смерті оселя спорожніла. Стан будинку створює враження, ніби час у ньому просто зупинився.