У горах Японії знайшли школу без учнів: селище спорожніло роки тому
- Дослідник опублікував фото покинутого гірського селища в Японії, яке спорожніло через відтік молоді та суворий клімат.
- Залишені будівлі, включаючи школу з партою і підручниками, викликали обговорення на Reddit щодо демографічної кризи та можливості відновлення місця.
Дослідник закинутих місць оприлюднив на Reddit фото покинутого гірського селища в Японії. Світлини швидко набрали популярність, адже життя зупинилося багато років тому, а інтер'єри залишилися майже недоторканими.
Де розташоване покинуте селище?
Автор допису в спільноті urban exploration розповів, що натрапив на віддалене поселення високо в горах.
За його словами, дорога туди займає кілька годин, а саме селище приховане серед лісу. Точну назву він не розкрив, однак коментарі припускають, що йдеться про один із населених пунктів у префектурі Тотіґі.
За однією з версій, селище спорожніло через масовий відтік молоді до великих міст, насамперед до Токіо. Суворий клімат із тривалими сніжними періодами також міг ускладнювати життя в горах.
Як виглядає покинуте селище?
Вузькі дороги, що ведуть до центру села, дерев'яні будівлі з пошкодженими фасадами та зарослі подвір'я. Деякі споруди зберегли відносно цілі стіни й дах, інші поступово руйнуються.
Будівлі у покинутому селищі в Японії / Фото urban exploration
Автор розповів про покинуту школу з класами, у яких залишилися парти, підручники та інші речі. Частина приміщень виглядає так, ніби їх просто залишили: у кабінетах збереглися меблі, дошки й навіть побутові предмети. Окрім школи, дослідник зафіксував житлові будинки та адміністративні споруди, що поступово руйнуються під впливом часу та вологи.
Покинуте селище в горах Японії / Фото urban exploration
Що пишуть у коментарях?
Користувачі Reddit активно обговорюють побачене. Дехто називає кадри моторошними через тишу й відчуття повної відсутності життя, інші — навпаки, захоплюються атмосферою та історією місця.
Загалом коментатори висловлюють занепокоєння:
Цікаво, чи є сім'я, яка сумує за медалями та фотографіями цього чоловіка. Чи відомо щось про історію цього місця?
– пишуть у коментарях.
Також висувають припущення щодо причин занепаду. Найчастіше згадують демографічну кризу в сільських регіонах Японії та поступове скорочення населення гірських районів. Окремі користувачі цікавляться, чи можливе відновлення подібних поселень у майбутньому.
Як блогер купив покинутий дім в Японії та відремонтував його?
Шведський блогер Антон Ворманн купив покинутий дім недалеко від Токіо за 25 тисяч доларів, щоб зробити автентичний ремонт.
Він детально показує процес оновлення в соціальних мережах, демонструючи збереження традиційних елементів та інтеграцію сучасних рішень, попри бюрократичні труднощі та пошук фахівців.