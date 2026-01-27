Змінилися умови програми "єОселя": що нового уряд запровадив для військових

З 11 січня 2026 року житло за програмою "єОселя" стало доступнішим для всіх військових. Брати іпотеку мобілізовані українці можуть так само як і контрактники.

Як змінилися умови програми "єОселя"?

Іпотеку вони можуть взяти під 3% річних, про що нагадала прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Юлія Свириденко Прем'єр-міністерка Банки вже оформлюють перші заявки. Серед тих, хто першим скористався такою можливістю – військовослужбовець Петро Сидоришин, він мобілізувався у 2023 році. Завдяки оновленим умовам Петро разом з дружиною зміг придбати власне житло у Рівному.

Зокрема встановлені чіткі обмеження на площу житла:

квартира – до 115,5 квадратних метрів;

будинок — до 125,5 квадратних метрів.

Загалом за весь час дії програми 23 039 українські родини мають власну домівку завдяки єОселі. Програма допомагає українським сімʼям купувати власне житло вдома – в Україні,

– зазначила Свириденко.

Пільгові умови діють для всіх військовослужбовців, а також поліцейських, вчителів, лікарів, науковців, ветеранів та членів їхніх сімей та ВПО. Сума виданих пільгових іпотек – понад 39,7 мільярда гривень.

Зауважте! Дізнатися всі деталі програми та подати заявку на отримання кредиту на житло можна за декілька хвилин у застосунку Дія.

Нагадаємо, що ще близько 18 тисяч українських сімей зможуть отримати власне житло. Про це йдеться на Урядовому порталі.

Річ у тім, що до кінця 2025 року Міністерство фінансів випустить облігації внутрішньої державної позики на суму 30 мільярдів гривень та внесе їх до статутного капіталу ПрАТ "Укрфінжитло".

Це забезпечить фінансовий ресурс для продовження видачі іпотечних кредитів за пільговими ставками,

– йдеться у повідомленні.

Зверніть увагу! У фокусі програми – військовослужбовці, працівники сектору безпеки й оборони, вчителі, медики, науковці, внутрішньо переміщені особи та родини, які втратили житло через війну.

Що ще слід знати про програму "єОселя"?