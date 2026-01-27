Как изменились условия программы "еОселя"?

Ипотеку они могут взять под 3% годовых, о чем напомнила премьер-министр Юлия Свириденко.

Юлия Свириденко Премьер-министр Банки уже оформляют первые заявки. Среди тех, кто первым воспользовался такой возможностью – военнослужащий Петр Сидоришин, он мобилизовался в 2023 году. Благодаря обновленным условиям Петр вместе с женой смог приобрести собственное жилье в Ровно.

В частности установлены четкие ограничения на площадь жилья:

квартира – до 115,5 квадратных метров;

дом - до 125,5 квадратных метров.

Всего за все время действия программы 23 039 украинские семьи имеют собственный дом благодаря еОсели. Программа помогает украинским семьям покупать собственное жилье дома – в Украине,

– отметила Свириденко.

Льготные условия действуют для всех военнослужащих, а также полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов и членов их семей и ВПО. Сумма выданных льготных ипотек – более 39,7 миллиарда гривен.

Обратите внимание! Узнать все детали программы и подать заявку на получение кредита на жилье можно за несколько минут в приложении Дия.

Напомним, что еще около 18 тысяч украинских семей смогут получить собственное жилье. Об этом говорится на Правительственном портале.

Дело в том, что до конца 2025 года Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на сумму 30 миллиардов гривен и внесет их в уставный капитал ЧАО "Укрфинжилье".

Это обеспечит финансовый ресурс для продолжения выдачи ипотечных кредитов по льготным ставкам,

– говорится в сообщении.

Обратите внимание! В фокусе программы – военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, учителя, медики, ученые, внутренне перемещенные лица и семьи, которые потеряли жилье из-за войны.

Что еще следует знать о программе "еОселя"?