Как изменились условия программы "еОселя"?
Ипотеку они могут взять под 3% годовых, о чем напомнила премьер-министр Юлия Свириденко.
Банки уже оформляют первые заявки. Среди тех, кто первым воспользовался такой возможностью – военнослужащий Петр Сидоришин, он мобилизовался в 2023 году. Благодаря обновленным условиям Петр вместе с женой смог приобрести собственное жилье в Ровно.
В частности установлены четкие ограничения на площадь жилья:
- квартира – до 115,5 квадратных метров;
- дом - до 125,5 квадратных метров.
Всего за все время действия программы 23 039 украинские семьи имеют собственный дом благодаря еОсели. Программа помогает украинским семьям покупать собственное жилье дома – в Украине,
– отметила Свириденко.
Льготные условия действуют для всех военнослужащих, а также полицейских, учителей, врачей, ученых, ветеранов и членов их семей и ВПО. Сумма выданных льготных ипотек – более 39,7 миллиарда гривен.
Обратите внимание! Узнать все детали программы и подать заявку на получение кредита на жилье можно за несколько минут в приложении Дия.
Напомним, что еще около 18 тысяч украинских семей смогут получить собственное жилье. Об этом говорится на Правительственном портале.
Дело в том, что до конца 2025 года Министерство финансов выпустит облигации внутреннего государственного займа на сумму 30 миллиардов гривен и внесет их в уставный капитал ЧАО "Укрфинжилье".
Это обеспечит финансовый ресурс для продолжения выдачи ипотечных кредитов по льготным ставкам,
– говорится в сообщении.
Обратите внимание! В фокусе программы – военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, учителя, медики, ученые, внутренне перемещенные лица и семьи, которые потеряли жилье из-за войны.
Что еще следует знать о программе "еОселя"?
- Во многих западных и части центральных областей страны ежемесячный платеж по программе "еОселя" ниже, чем средняя цена аренды однокомнатной квартиры. Тогда как в восточных, южных и отдельных центральных регионах Украины аренда квартиры остается более выгодной или почти равна ипотечному платежу.
- У льготной ипотеке по программе "еОселя" могут отказать, если человек не соответствует определенным критериям. Также часто отказывают на этапе финансовой проверки. Если рассчитанный ежемесячный платеж превышает допустимую финансовую нагрузку для конкретного клиента, то заявка не переходит к следующим этапам.