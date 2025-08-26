Продажі нових будинків у США знизилися на 8,2% за рік. Середня вартість продажу також впала – до 403,8 тисячі доларів за односімейне житло.

Одна з головних причин такої ситуації на ринку – надмір житла. Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на дані Inman.

Зверніть увагу Життя під землею: у США продають казковий бункер із сучасним комфортом

Що відбувається із продажем нових будинків у США?

Кількість нових будинків на кінець липня становила 499 тисяч. Це майже так само, як у попередньому місяці, та на 7,3 відсотка вище, ніж минулого року. У липні 2024 року нових будинків було приблизно 465 тисяч.

За поточних темпів, 499 тисяч будинків – це 9,2-місячний запас продажів. Минулого року в той же період запас оцінювали у 7,9 місяця продажів.

Існує надлишок будинків на продаж – як нових, так і вторинних, і покупці не зацікавлені в цінах та іпотечних ставках,

– сказала Гізер Лонг, головна економістка американської кредитної спілки Navy Federal Credit Union.



Односімейні будинки у США / Фото Shutterstock

За словами експертки, забудовники намагаються пожвавити продажі, пропонуючи знижки. Та цього поки що недостатньо, щоб залучити більшість покупців. Показово, що середня вартість нового будинку зараз трохи нижча за ту, в яку оцінюють вторинний будинок.

Це свідчить про те, наскільки забудовники намагаються заманити покупців,

– додала економістка.

Медіанна вартість продажу нових будинків знизилася на 5,9% – із 429 тисяч доларів до 403,8 тисячі доларів.