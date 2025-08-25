Заховане в схилі пагорба, як справжній бункер на випадок апокаліпсису, це помешкання було побудоване у 2010 році. Тут панує казкова атмосфера, немовби у країні Шир з легендарних творів Толкіна, передає 24 Канал із посиланням на Realtor.com.

Який вигляд має підземний будинок у Теннессі?

Але, як і в книгах Толкіна, не варто судити про цей дім лише за зовнішнім виглядом у стилі бункера та фасад, натхненний Гобітом. Адже всередині – справжнє диво сучасного дизайну. Поточні власники повністю оновили простір: відкритий план, гранітні стільниці, підлога з розкішної вінілової дошки – усе продумано до дрібниць.

Сучасна кухня з технікою з нержавіючої сталі плавно переходить у простору вітальню та їдальню. Будинок також оснащено всім необхідним для сучасного автономного життя: водонагрівачем, центральною системою опалення й кондиціонування, а також високошвидкісним оптоволоконним інтернетом. В інтер'єрі гармонійно поєднані сільські елементи – розсувні двері з амбарного дерева, дерев'яні жалюзі — усе це створює атмосферу комфорту та затишку.

Який будинок всередині / Фото Realtor.com.

Цей підземний будинок площею 281 квадратний метр виставлений на продаж за 750,000 доларів. Він охоплює кухню для шефа та 38 акрів землі. Ця земельна ділянка не тільки мальовнича, але й продуктивна – нинішні власники за чотири роки вирощували безліч овочів, забезпечуючи себе продуктами.

Який будинок ззовні / Фото Realtor.com

На території також розташоване озеро, повне риби – справжній рай для рибалок. Є фруктовий сад з яблунями, персиками, грушами, малиною та лохиною. Природні пейзажі, що оточують будинок, підкорять серце кожного поціновувача спокійного життя – поруч є кілька маршрутів для піших прогулянок.

Конструкція в пагорбі дозволила облаштувати чотири окремі тераси, є невеликий тир, ліс із прокладеними стежками – усе сприяє активному способу життя.

До того ж, на території є додаткові споруди: дві майстерні (одна з них має гостьове крило), чотири гаражні місця з зарядками для електромобілів, і другий багатофункціональний цех, готовий до облаштування новим власником. А генератор потужністю 50 ампер забезпечує повну енергонезалежність у будь-яку погоду.