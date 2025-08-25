Спрятанное в склоне холма, как настоящий бункер на случай апокалипсиса, это помещение было построено в 2010 году. Здесь царит сказочная атмосфера, словно в стране Шир из легендарных произведений Толкина, передает 24 Канал со ссылкой на Realtor.com.

Как выглядит подземный дом в Теннесси?

Но, как и в книгах Толкина, не стоит судить об этом доме только по внешнему виду в стиле бункера и фасад, вдохновленный Хоббитом. Ведь внутри – настоящее чудо современного дизайна. Текущие владельцы полностью обновили пространство: открытый план, гранитные столешницы, пол из роскошной виниловой доски – все продумано до мелочей.

Современная кухня с техникой из нержавеющей стали плавно переходит в просторную гостиную и столовую. Дом также оснащен всем необходимым для современной автономной жизни: водонагревателем, центральной системой отопления и кондиционирования, а также высокоскоростным оптоволоконным интернетом. В интерьере гармонично сочетаются деревенские элементы – раздвижные двери из амбарного дерева, деревянные жалюзи - все это создает атмосферу комфорта и уюта.

Какой дом внутри / Фото Realtor.com.

Этот подземный дом площадью 281 квадратный метр выставлен на продажу за 750,000 долларов. Он охватывает кухню для шефа и 38 акров земли. Этот земельный участок не только живописный, но и продуктивный – нынешние владельцы за четыре года выращивали множество овощей, обеспечивая себя продуктами.

Какой дом снаружи / Фото Realtor.com

На территории также расположено озеро, полное рыбы – настоящий рай для рыбаков. Есть фруктовый сад с яблонями, персиками, грушами, малиной и голубикой. Природные пейзажи, окружающие дом, покорят сердце каждого ценителя спокойной жизни – рядом есть несколько маршрутов для пеших прогулок.

Конструкция в холме позволила обустроить четыре отдельные террасы, есть небольшой тир, лес с проложенными тропами – все способствует активному образу жизни.

К тому же, на территории есть дополнительные сооружения: две мастерские (одна из них имеет гостевое крыло), четыре гаражных места с зарядками для электромобилей, и второй многофункциональный цех, готов к обустройству новым владельцем. А генератор мощностью 50 ампер обеспечивает полную энергонезависимость в любую погоду.