Одна из главных причин такой ситуации на рынке – избыток жилья. Об этом рассказывает 24 Канал, ссылаясь на данные Inman.

Что происходит с продажей новых домов в США?

Количество новых домов на конец июля составило 499 тысяч. Это почти так же, как в предыдущем месяце, и на 7,3 процента выше, чем в прошлом году. В июле 2024 года новых домов было примерно 465 тысяч.

При текущих темпах, 499 тысяч домов – это 9,2-месячный запас продаж. В прошлом году в тот же период запас оценивали в 7,9 месяцев продаж.

Существует избыток домов на продажу – как новых, так и вторичных, и покупатели не заинтересованы в ценах и ипотечных ставках,

– сказала Хизер Лонг, главная экономистка американского кредитного союза Navy Federal Credit Union.



Односемейные дома в США / Фото Shutterstock

По словам эксперта, застройщики пытаются оживить продажи, предлагая скидки. Но этого пока недостаточно, чтобы привлечь большинство покупателей. Показательно, что средняя стоимость нового дома сейчас немного ниже той, в которую оценивают вторичный дом.

Это свидетельствует о том, насколько застройщики пытаются заманить покупателей,

– добавила экономист.

Медианная стоимость продажи новых домов снизилась на 5,9% – с 429 тысяч долларов до 403,8 тысяч долларов.