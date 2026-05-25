Військові не можуть купити житло за "єОселею": що блокує пільгову іпотеку

Програма "єОселя" дає військовим і ветеранам можливість купити житло під 3% річних, однак на практиці оформити таку іпотеку вдається далеко не всім. Захисники стикаються з проблемами ще на етапі пошуку квартири, а після завершення служби частина з них ризикує платити за кредитом удвічі більше.

Чому продавці квартир відмовляють покупцям через "єОселю"?

Однією з головних проблем для військових стало небажання власників квартир працювати через державну іпотеку, пише 24 Канал.

Багато продавців не хочуть чекати перевірок банку та оформлення документів, тому віддають перевагу покупцям із готівкою.

Угоди через "єОселю" займають більше часу, адже банк перевіряє житло, документи та самого позичальника. Після цього продавець ще має чекати перерахування коштів. Через таку процедуру частина власників квартир одразу відмовляється від продажу через програму.

Проблем додають і побоювання щодо можливих затримок виплат або коливань курсу валют. У результаті військові, які вже отримали погодження на іпотеку, нерідко місяцями шукають житло, власники якого готові вийти на угоду.

Яке житло можна купити за програмою?

Для військових доступні квартири, приватні будинки та таунхауси, однак для житла встановили жорсткі вимоги. Найбільше обмежень стосується віку будинку.

У Києві та багатьох інших містах придбати можна переважно новобудови або житло, якому не більше трьох років. Через це значна частина вторинного ринку автоматично не підходить під умови програми.

У Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях військові й ветерани можуть купувати житло віком до 20 років. Водночас навіть за таких умов вибір залишається обмеженим, особливо у містах із дорогим ринком нерухомості.

Окремо діють ліміти на площу житла. Для однієї людини або подружжя норма становить 52,5 квадратного метра. На кожного наступного члена родини додають ще 21 квадратний метр.

Якщо квартира перевищує встановлену площу, різницю покупець покриває власним коштом. Через це частині сімей доводиться або шукати менше житло, або збирати додаткові гроші.

Що відбувається з іпотекою після завершення служби?

Окремою проблемою для ветеранів стала зміна кредитної ставки після звільнення зі служби. Під час служби військові користуються іпотекою під 3% річних, однак після завершення служби ставка може зрости до 7%.

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев заявив, що такі умови несправедливі для ветеранів і потребують перегляду. Але в "Укрфінжитлі" уточнюють: якщо військовий звільняється через інвалідність, отриману під час служби, ставка 3% для нього зберігається.

Які нові умови іпотеки "єОселя" для ВПО?

У вересні 2025 року уряд запустив окрему програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Держава компенсує 70% першого внеску та 70% платежів за перший рік кредитування. Також покривають витрати на оформлення іпотеки до 40 тисяч гривень.

Водночас діє обмеження вартості житла. Об'єкт не може коштувати дорожче ніж 2 мільйони гривень. Через це програма зіткнулася з браком відповідних варіантів на ринку.