"єОселю" перезапустять у 2026 році: що змінять для покупців житла

Програму "єОселя" у 2026 році планують суттєво оновити, щоб розширити доступ до житла та спростити процедури для українців. Урядовці визнають, що попри результати, її потенціал досі використовують не повністю.

Чому вирішили перезапустити "єОселю"?

"єОселя" фактично залишається єдиним масштабним інструментом доступної іпотеки під час війни, який підтримує і громадян, і будівельний ринок, розповів голова Андрій Стріхарський, повідомляють Новини.LIVE.

Завдяки програмі тисячі українців уже придбали житло, а забудовники змогли активізувати будівництво навіть у складних умовах.

Водночас уряд розуміє, що ефективність програми обмежують системні проблеми. Основними з них є відсутність чітких правил взаємодії між банками та забудовниками, складні процедури оформлення та неврегульовані механізми кредитування.

Також залишаються питання до строків акредитації та організації процесів, які часто затягують отримання іпотеки. Саме ці недоліки стали ключовою причиною підготовки змін.

До слова, на думку заступниці голови правління Глобус Банку Олени Дмітрієвої, основна проблема в тому, що більшість квартир у новобудовах не відповідають новим умовам "єОселі". Цьогоріч з 9 лютого за програмою можна придбати житло, площа якого не перевищуватиме норматив більш ніж на 10%.

Що саме змінять у програмі?

У Верховній Раді вже працює спеціальна робоча група, яка готує оновлення програми. Основні зміни стосуються спрощення та уніфікації процесів.

Зокрема, планують:

запровадити чіткі правила для забудовників і банків;

уніфікувати вимоги до документів;

скоротити строки погодження заявок;

розширити доступ до програми для позичальників.

Окремий акцент зроблять на цифровізації. Це має зменшити бюрократію та пришвидшити отримання кредиту.

Як це вплине на доступність житла?

За словами Стріхарського, оновлена "єОселя" має стати швидшим і зрозумілішим інструментом для українців, які планують купівлю житла. Після змін більше людей зможуть скористатися іпотекою без зайвих затримок.

Також зміни можуть зробити програму більш передбачуваною для учасників ринку – як для банків, так і для забудовників, що вплине на загальну стабільність житлового сектору.

Що ще планують запровадити?