Іпотека "єОселя" стане доступнішою: Гетманцев запропонував змінити перший внесок

Іпотека за "єОселею" досі залишається недоступною для більшості українців, попри пільгові умови кредитування. Тому влада пропонує змінити розмір першого внеску.

Яким має бути перший внесок за програмою?

Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев вважає, що оптимальний перший внесок у межах програми "єОселя" має становити 10% від вартості житла, зазначається в інтерв'ю Новини.LIVE.

За його словами, цей платіж має бути обов'язковим, бо це не лише фінансова умова, а й показник готовності й можливості людини вкладати власні кошти у купівлю житла. Іпотеку не варто сприймати як повністю безкоштовну допомогу від держави.

Це має бути не подарунок, це має бути їх спільна участь в цьому проєкті,

– підкреслив депутат.

Чому пільгова іпотека не працює масово?

Попри мінімальні іпотечні ставки – 3% та 7% – програма "єОселя" не стала масовою. За словами Данила Гетманцева, нинішні результати програми не відповідають реальному попиту.

У межах "єОселі" видали близько 24,5 тисяч іпотечних кредитів, тоді як черга на участь у програмі сягає приблизно півмільйона заявників. Такий розрив показує, що механізм поки не покриває потреби ринку.

Держава компенсує різницю між ринковою та пільговою ставкою, однак ключовою проблемою залишається обмежене фінансування. Через це кількість виданих кредитів значно менша за реальний попит.

Також окремо впливає загальний стан іпотечного ринку. Низька платоспроможність населення та обережність банків стримують активне кредитування навіть за умов державної підтримки.

До слова, найчастіше банк відмовляє ще на етапі фінансової перевірки клієнта, пояснює голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер. Саме під час попереднього аналізу доходів банк оцінює, чи зможе позичальник стабільно виконувати кредитні зобов'язання протягом усього строку іпотеки.

Що планують змінити?