Уряд змінив правила прописки дітей: кому більше не потрібна згода другого з батьків

Оформити місце проживання дитини в Україні стане простіше для частини родин. Уряд прибрав вимогу, через яку батькам доводилося збирати додаткові документи або звертатися до суду.

Що змінив уряд у правилах реєстрації місця проживання дитини?

Кабмін оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання дітей для сімей військовополонених і зниклих безвісти, повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Тепер у таких випадках не потрібно отримувати згоду другого з батьків для оформлення документів. Нові правила стосуються ситуацій, коли один із батьків:

має офіційний статус безвісти зниклого;

перебуває в полоні.

Раніше саме відсутність письмової згоди другого з батьків часто блокувала зміну місця проживання дитини. Через це сім'ї витрачали час на додаткові процедури, а інколи були змушені звертатися до суду.

Продовжуємо адаптувати державні сервіси до життєвих реалій. Уряд оновив правила реєстрації та зняття з місця проживання, щоб підтримати родини захисників, прибрати зайву бюрократію та скасувати збирання непотрібних довідок,

– наголосили у Міністерстві внутрішніх справ.

Як тепер проходитиме реєстрація місця проживання дитини?

За новими правилами дитину реєструватимуть за адресою того з батьків, який подає заяву. Додаткове підтвердження або особиста присутність другого з батьків у випадках полону чи зникнення безвісти більше не потрібні.

Подати заяву можна через ЦНАП, орган місцевого самоврядування або онлайн через застосунок "Дія". Для реєстрації місця проживання дитини батькам зазвичай дають три місяці від дня народження.

Загальні правила реєстрації дітей при цьому залишаються чинними. До 14 років дитину реєструють за адресою одного з батьків або законних представників.

Нові правила мають зменшити кількість випадків, коли сім'ям доводиться розв'язувати питання кілька місяців лише через відсутність підпису другого з батьків. Саме такі ситуації часто затягували оформлення документів для родин військових.

Чи можна виписати дитину з житла без згоди другого з батьків?

Автоматично зняти дитину з місця проживання без участі батьків не можна. До повноліття рішення щодо реєстрації місця проживання дитини ухвалюють батьки або законні представники.

Водночас власник житла може подати заяву про зняття із зареєстрованого місця проживання батьків або законних представників дитини. У такому випадку дитину також можуть виписати разом із ними.

Але закон забороняє залишати дитину без реєстрації. Зняття з реєстрації неповнолітнього можливе тільки за умови його одночасної реєстрації за новим місцем проживання.

Адвокатка Тетяна Даниленко пояснила, що процедура залежить від віку дитини, статусу житла та наявності спору між батьками. Якщо сторони не можуть дійти згоди, питання часто вирішують у суді.