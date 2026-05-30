Купівля, оренда та "єОселя": як змінився ринок нерухомості перед літом і де ціни б'ють рекорди

Ринок нерухомості України перед літнім сезоном залишається нерівномірним. Попит на купівлю зростає і найбільш активними залишаються західні та частина центральних регіонів. Все через те, що безпекова ситуація там відносно стабільна.

Зокрема, Львівщина лідирує за ціною за квадратний метр у новобудовах, яка зросла за останній рік найшвидше. Йдеться про показник у понад 1 500 доларів, що вищий від столиці. Якщо ж говорити про вторинний ринок, то там вартість найшвидше зростала в Тернопільській області.

Втім ринок усе більше залежить не лише від безпекової ситуації, а й від державних програм підтримки. Наразі "єОселя" продовжує стимулювати попит насамперед на первинне житло.

24 Канал дізнався, де в Україні найшвидше подорожчали квартири та оренда перед літом 2026 року, чому попит на будинки та новобудови почав зростати після зими та за скільки українці можуть купити житло в різних регіонах країни.

Які тенденції фіксують на ринку нерухомості України перед літнім сезоном?

На запит 24 Каналу в ЛУН відповіли, що порівняно з початком року попит на купівлю квартир демонструє легку висхідну тенденцію. Водночас попит на купівлю будинків зростає значно швидше – приблизно на 15 пунктів, що свідчить про підвищений інтерес до більш автономного житла.

А от попит на оренду квартир в Україні після зимового періоду дещо зріс, але поки залишається рівним – високий сезон ще не почався.

Водночас якщо говорити про будівельну активність в Україні, як заявила у коментарі для 24 Каналу керівниця ЛУН Статистика Людмила Кірюхіна, вона є нерівномірною.

Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН Статистика Лідером є Львівська область: у 2025 році тут стартували продажі у 67 житлових комплексах, а у 2026 році – вже 22 за перші місяці. Київ і Київська область формують другий за масштабом ринок.

Тобто у східних і південних регіонах активність значно нижча – у багатьох областях нові проєкти або не запускаються, або з'являються поодиноко.

Загалом відбудова та нові проєкти формують основу для відновлення ринку, але темпи цього процесу напряму залежать від безпекової ситуації в регіонах.

Водночас у коментарі для 24 Каналу Віталій Поберезький, керівник із розвитку продуктів DIM.RIA, додає, що попит на новобудови у травні 2026 року порівняно з початком року демонструє активне зростання у більшості регіонів України.

Зокрема найбільшу динаміку зафіксовано у Черкаській (+52%), Хмельницькій (+49%), Дніпропетровській (+48%) та Київській (+44%) областях.

Віталій Поберезький, керівник з розвитку продуктів DIM.RIA Покупці все частіше повертаються до відкладених рішень щодо купівлі житла, а ринок – до більш активної фази після стриманого початку року. Водночас спад інтересу до новобудов ми фіксуємо у Сумській (-8%) та Запорізькій (-2%) областях, які тривалий час перебувають під впливом активних бойових дій.

Щодо вторинного ринку, то попит тут змінюється менш рівномірно, ніж у сегменті новобудов. Найбільше зростання інтересу порівняно із зимою 2026 року зафіксовано у Дніпропетровській (+22%), Київській (+19%), Хмельницькій (+16%) областях та Києві (+15%).

Загалом вторинний ринок традиційно швидше реагує на зміни настроїв покупців, адже готове житло залишається більш прогнозованим варіантом для тих, хто хоче заселитися одразу та мінімізувати ризики, – додає Віталій Поберезький.

Цікаво, що сегмент оренди залишається найбільш чутливим до зовнішніх факторів – сезонності, безпекової ситуації, обстрілів, блекаутів та внутрішньої міграції населення.

У травні порівняно з початком року найбільше зростання попиту на оренду спостерігається у Львівській (+58%), Закарпатській (+45%) та Івано-Франківській (+39%) областях.

Найпомітніше падіння інтересу до оренди зафіксовано у Запорізькій (-31%), Чернігівській (-26%) та Херсонській (-26%) областях, що насамперед пов'язано з безпековими факторами та нестабільною ситуацією у регіонах.

Чи подорожчала нерухомість?

За даними ЛУН Статистики, на первинному ринку зростання цін зосереджене переважно на заході та в центрі України.

Найшвидше дорожчає житло у Хмельницькому (+24% за рік), Житомирі (+21%), Тернополі (+20%), Івано-Франківську та Львові (по +19%). Київ демонструє більш стриману динаміку – близько +6% у гривні при відносно стабільній доларовій ціні.

На півдні Одеса показує зростання на рівні +11%, тоді як Миколаїв – лише +3%. А східні регіони відстають: Харків – +4%, Суми практично без змін, а Запоріжжя є єдиним містом із падінням цін (-6%).

Таким чином, у DIM.RIA підрахували, що найшвидше за рік ціни на квадратний метр у новобудовах зросли у таких регіонах:

Львівська область – до 1 532 доларів за метр квадратний (+37% за рік),

Івано-Франківська область – до 1 085 доларів (+25% за рік),

Тернопільська область – 837 доларів (+22% за рік),

Житомирська область – 954 доларів (+19% за рік),

Вінницька область – до 1 041 долара (+14% за рік),

Хмельницька область – до 815 доларів (+14% за рік).

Окремо варто звернути увагу, що Львівщина вже суттєво випереджає більшість регіонів за рівнем цін і фактично наближається до київських показників. Це демонструє, що ринок новобудов у Львові дедалі більше переходить у категорію дорогого житла з високою конкуренцією за якісні об'єкти,

– додає пан Віталій.

До речі, до списку регіонів, де ціни за рік змінилися лише в межах кількох відсотків, входять: Київ – 1 425 доларів за метр квадратний (+1% за рік), Закарпатська область – 1 171 долара за метр квадратний (-1% за рік), Дніпропетровська область – 1 125 доларів за метр квадратний (+1% за рік).

Натомість на вторинному ринку географічний розрив ще помітніший, кажуть у ЛУН.

Захід і центр залишаються лідерами: у Тернополі ціни зросли в усіх сегментах – однокімнатні +44%, двокімнатні +28%, трикімнатні +31%.

Вінниця та Одеса також демонструють зростання, а несподівано сильну динаміку показують Суми.

Водночас Дніпро залишається стабільним, а Запоріжжя – єдиним містом із падінням.

А найдорожчими на вторинному ринку залишаються Київ, Львів і Ужгород.

DIM.RIA вказує на те, що у сегменті однокімнатних квартир до топ 3 областей, де найбільше зросли ціни на нерухомість на вторинному ринку впродовж року, входять: Івано-Франківська – 72 000 доларів (+35% за рік) Тернопільська – 52 500 доларів (+28% за рік), а також Дніпропетровська – 38 000 доларів (+27% за рік).

Однокімнатні квартири традиційно залишаються найбільш активним сегментом вторинного ринку, тому найшвидше реагують на зміни попиту. Адже це найбільш доступний формат житла як для власного проживання, так і для інвестицій чи оренди,

– додає пан Віталій.

Щодо сегмента двокімнатних квартир, то перші у списку області, де ціна зросла найбільше, це знову Тернопільська – 76 000 доларів (+33% за рік), Черкаська – 70 000 доларів (+27% за рік) та Івано-Франківська – 83 000 доларів (+21% за рік).

Схожа ситуація складається навколо сегмента трикімнатних квартир, де знову найбільше вартість зросла в Тернопільській області – 82 000 доларів (+30% за рік), потім у Кіровоградській – 62 500 доларів (+28% за рік), в Івано-Франківській – 91 000 доларів.

Загалом вторинний ринок у 2026 році демонструє кілька паралельних тенденцій. Найактивніше дорожчає житло у західних та окремих центральних областях, де зберігається високий попит і відносно стабільна безпекова ситуація,

– узагальнює Віталій Поберезький.

Крім того, помітно, що у багатьох регіонах найбільшу динаміку подорожчання демонструють саме одно- та двокімнатні квартири як найбільш ліквідний і доступний формат житла.

Якою є ситуація на ринку оренди?

Ринок оренди житла у 2026 році залишається одним із найбільш динамічних сегментів нерухомості. Ціни суттєво відрізняються залежно від регіону, безпекової ситуації та типу житла, а сама динаміка часто є значно різкішою, ніж на ринку купівлі-продажу, кажуть у DIM.RIA.

Сегмент однокімнатних квартир

Топ областей, де найбільше зросли ціни за рік: Харківська – 6 500 гривень (+63% за рік), Тернопільська – 14 000 гривень (+33% за рік), Миколаївська – 5 500 гривень (+30% за рік), Чернівецька – 13 000 гривень (+26% за рік), Дніпропетровська – 15 000 гривень (+25% за рік) та Вінницька – 15 000 гривень (+25% за рік).

Сегмент двокімнатних квартир

Найбільше подорожчання в таких областях: Харківська – 13 000 гривень (+136% за рік), Запорізька – 16 000 гривень (+88% за рік), Закарпатська – 31 000 гривень (+47% за рік), Івано-Франківська – 22 000 гривень (+31% за рік).

Таке різке зростання цін у прифронтових регіонах багато в чому пояснюється тим, що минулого року ринок оренди там був досить слабким: попит був низьким, частина людей виїхала, а власники часто змушені були знижувати ціни. Тому зараз навіть часткове відновлення попиту дає помітний стрибок у відсотках,

– каже пан Віталій.

Сегмент трикімнатних квартир

Ціни виросли за останній рік найбільше в Харківській області – 14 500 гривень (+81% за рік), потім Черкаська область – 25 000 гривень (+67% за рік), а ще Полтавська – 18 000 гривень (+50% за рік) та Закарпатська – 31 000 гривень (+47% за рік). Натомість у Київській області (без Києва) також суттєвий ріст – 26 000 гривень (+44% за рік).

Загалом ринок оренди у 2026 році залишається дуже чутливим до змін безпекової ситуації, внутрішньої міграції населення та сезонних факторів. Найактивніше дорожчає житло у регіонах, де або відновлюється попит після просідання минулих періодів, або зберігається стабільний дефіцит якісної пропозиції, резюмують у DIM.RIA.

Як програма "єОселя" впливає на ринок нерухомості?

Загалом програма "єОселя" залишається важливим фактором для сегмента первинного житла через обмеження в умовах програми – максимальний вік будинку, додають у ЛУН.

Дані вказують на те, що пік інтересу до "єОселя" був наприкінці літа – на початку осені 2025 через сезонність, але й зараз тренд все ще демонструє ріст і стабільний попит до пільгових державних іпотек.

Водночас заступниця голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Ярослава Авраменко розповіла для 24 Каналу, що у грудні 2025 року було відчутне підвищення попиту через запровадження змін у програму.

Відтак було 12 728 заявок в Дії та 904 готові угоди – найбільша кількість за останні 12 місяців. У січні мали рекордну (за останні 12 місяців) кількість заявок – 14 684.

Ярослава Авраменко, заступниця голови правління ПрАТ "Укрфінжитло" Наразі спостерігаємо стабільний попит на житло за програмою "єОселя" – показники повернулись до рівня, що був до змін.

Довідково про зміни: з 10 січня 2026 року до пільгових категорій, що мають право на ставку 3%, додались мобілізовані військовослужбовці та силовики. А з 10 лютого 2026 року набули чинності нові обмеження щодо площі житла, яке можна придбати за програмою "єОселя".

Відтепер для квартири нормативна площа становить 52,5 метра квадратних на сім'ю з однієї або двох осіб (раніше – для однієї особи) та додаткові 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. Максимальна площа наразі – 115,5 метра квадратних незалежно від кількості членів сім'ї (раніше – без максимального обмеження).

Для будинку нормативна площа становить 62,5 метра квадратних на сім'ю з однієї або двох осіб (раніше – для однієї особи) + 21 метр квадратний на кожного наступного члена сім'ї. А максимальна площа – 125,5 метра квадратного незалежно від кількості членів сім'ї (раніше – без максимального обмеження).

Водночас серед звернень громадян, які незадоволені останніми змінами в програмі, є те, що зараз стало складніше знайти житло в столиці, яке б не перевищувало граничну вартість, або через неможливість взяти більшу квадратуру, ніж дозволена за програмою.

Яке житло українці найчастіше купують через "єОселю"?

За весь період роботи програми 55% житла було придбано на вторинному ринку. 45% – житло першого продажу, з них 13% – на етапі будівництва, свідчать дані "Укрфінжитло".

Від початку року 36% житла було придбано на вторинному ринку, 64% – житло першого продажу, з них 29% – на етапі будівництва.

З 1 березня 2026 року, до середини травня 35% житла було придбано на вторинному ринку, 65% – частка придбання житла на первинному ринку, з них 32% – на етапі будівництва.

Тобто бачимо стабільне підвищення попиту на житло на етапі будівництва. Також банки регулярно акредитовують нові об'єкти, тож у людей з'являється більший вибір житла на етапі будівництва,

– каже Ярослава Авраменко.

Цікаво, що попит на програму лідирує в Києві та Київській області – за весь час дії програми це 21,9% та 28,5% відповідно. Далі йдуть Львівська, Івано-Франківська та Одеська області.

Керівник із розвитку продуктів DIM.RIA додає, що до 4% користувачів, які користуються маркетплейсом, переглядають пропозиції житла під програму "єОселя".

Це свідчить про те, що програма залишається помітним інструментом на ринку та допомагає окремим категоріям українців придбати власне житло. Попри це, не думаю, що "єОселя" є ключовим драйвером усього ринку нерухомості,

– каже він.

Більшість покупців усе ж орієнтується насамперед на бюджет, локацію, готовність житла та безпекові фактори, а не лише на можливість придбання через державну іпотеку.