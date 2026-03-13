Рожевий "будинок Барбі" біля океану здають в оренду: чим він здивував мережу

Рожевий будинок на узбережжі Санта-Моніки, який став вірусним у соцмережах через контраст із сусідньою чорною будівлею, виставили в оренду. За будинок просять 38 тисяч доларів на місяць, а орендувати його можна щонайменше на 13 місяців.

Чому цей будинок привернув увагу у мережі?

Будинок розташований на вулиці Палісейдс-Біч-Роуд у місті Санта-Моніка неподалік від Лос-Анджелеса, пише New York Post.

Дивіться також Ціле місто в одному будинку: як на Алясці сотні людей живуть під одним дахом

Його легко впізнати завдяки яскравому рожево-фіолетовому фасаду, який різко контрастує із сусіднім чорним будинком.

Саме цей контраст і зробив будівлі популярними у соцмережах. Користувачі почали порівнювати їх із двома протилежними образами фільмів, які вийшли майже одночасно. Найчастіше їх називають "будинком Барбі та Оппенгеймера".

Чорний та рожевий будинки поряд / Фото New York Post

З'явилися й інші жартівливі порівняння. У мережі цю пару будинків іноді називають "Барбі та Волдеморт" або "будинок Барбі та парубоцьке лігво Бетмена".

Через це будівлі стали своєрідною інтернет-пам'яткою. Фотографії контрастної пари будинків регулярно з'являються у соцмережах і туристичних блогах про Каліфорнію.

Який вигляд має будинок зсередини?

Усередині облаштовано три спальні та три ванні кімнати. Інтер'єр значно стриманіший за зовнішній вигляд будівлі. У приміщеннях світлі стіни та великі вікна, які відкривають вид на океан.

Інтер'єр будинку / Фото New York Post

Скляні двері від підлоги до стелі ведуть на тераси, які виходять прямо на узбережжя.

У будівлі облаштовано три тераси, а також дахову терасу з панорамним видом на пірс Санта-Моніки. Рівні будинку з'єднують гвинтові сходи з неоновим підсвічуванням, які стали однією з найпомітніших деталей інтер'єру.

Будинок звели у 1998 році. Він був частиною групи з трьох яскравих будівель, які пофарбували у пастельні кольори. Згодом більшість із них перефарбували, тому рожевий будинок залишився єдиним, що зберіг свій первісний вигляд.

Як виглядає інший казковий будинок?