В фургоне она живет вместе со своим парнем. Кроме дома на колесах, пара уже смогла приобрести яхту, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Обратите внимание Видно во всех американских фильмах: почему в США частные дома без заборов

Почему женщина очень счастлива, что переехала в фургон?

Кристин говорит, что благодаря кочевому образу жизни им с партнером удалось избавиться от долгов и начать экономить на пенсию. Дело в том, что на аренду квартиры женщина тратила 1485 фунтов в месяц (более 82 тысяч гривен).

Сейчас пара постоянно путешествует по США и Мексике. Они не вынуждены ходить на работу с девяти до пяти, потому что оба работают удаленно.

Жизнь короткая, и на природе так много всего можно исследовать, этот образ жизни дает много свободы и гибкости. Теперь я собираю деньги на пенсию и имею эту финансовую свободу,

– рассказала Кристин.



Кристин нравится кочующий образ жизни и работа онлайн / Фото Collect, PA Real Life

Женщина называет свой новый образ жизни "мирным существованием", поскольку ей больше не нужно беспокоиться о постоянном зарабатывании денег. Правда, в то время переезд в фургон казался ей неизвестностью.

Свой первый кемпер американка купила в 2018 году, а в свой общий дом на колесах пара переехала в 2021 году. В фургоне есть кровать, душ, морозильная камера, портативная плита и поверхность для приготовления пищи.

Реально ли жить в таком крошечном "доме"?

Выбирать полноценное или компактное жилье – это дело каждого. Однако спрос на небольшие помещения в мире растет. Например, на днях стало известно, что австралийские инженеры разработали тип функционального 6-метрового дома. Они как раз вдохновились фургонами и караванами во время путешествий и решили предложить что-то немного удобнее.

Дом имеет красивый светлый интерьер, вмещает спальню, которую можно переоборудовать на любую другую комнату, а также кухонную зону, мини-гостиную и ванную комнату.