26 июля, 14:34
От 5 тысяч до 52 тысяч: стоимость аренды дома в горах
Основні тези
- Аренда дома в горах может стоить от 5 555 до 52 624 гривен за 5 дней, в зависимости от класса жилья и удобств.
- В более дешевых вариантах в Татарове, Ворохте и Микуличине цены в сутки варьируются от 1 111 до 2 105 гривен, тогда как премиум-класс в Микуличине и Татарове стоит от 27 до 52 624 гривен за 5 дней.
В летний сезон украинцы кроме моря выбирают еще и горы. Немало вариантов можно найти в Татарове, Ворохте или Микуличине, однако в зависимости от класса жилья, которое можно будет арендовать, цена будет меняться ровно пропорционально.
Сколько стоит арендовать дом для отдыха в горах и какие цены на различные варианты хижин, информирует 24 Канал со ссылкой на Airbnb.
Читайте также В Одессе – ценовой рекорд: сколько теперь стоит арендовать квартиру
Какие одни из самых дешевых вариантов?
Согласно высоким оценкам на платформе за расположение, чистоту и прочее, клиенты выбирают аренду домиков со средней ценой за сутки от 1 100 гривен до более 2 000 гривен.
- Например, в Татарове минидомик на 5 ночей в голубом стиле обойдется в 8 186 гривен, то есть сутки будут стоить 1 637 гривен.
- А в Ворохте за гостевой дом взамен придется заплатить 6 081 гривну за 5 ночей, то есть 1 216 гривен за сутки. В двух вариантах есть все удобства, например двуспальная кровать, ванная, терраса и кое-где еще и чан.
- Кроме того, встречаются даже более аутентичные 1-комнатные дома, в частности речь идет о гуцульской избушке также в Ворохте, которая стоит 5 555 гривен на 5 дней – 1 111 гривен в сутки.
- В Микуличине, что в 20 километрах от самого Буковеля, можно снять 2-комнатный номер с видом на горы и реку. Здесь есть мангал на территории и место, где можно посидеть. За все владельцы просят 10 525 гривен на 5 ночей, то есть 2 105 гривен в сутки.
По сколько обойдутся хижины более дорогого сегмента?
- В Стаище, Ивано-Франковской области, может будет арендовать дом уже дороже – 19 413 гривен за 5 дней. В доме современный ремонт и есть все необходимое.
- Частный домик в Микуличине класса премиум будет стоить уже где-то 27 тысяч на 5 дней. Здесь есть собственное время в доме, спальня с панорамными окнами и новая мебель, дополняющие интерьер.
- В Татарове зато можно арендовать коттеджный дом аж за 52 624 тысячи гривен. Этот дом предусмотрен для большой компании, где есть 4 спальни, 4 больших кровати и 2 ванные комнаты. Среди дополнительных преимуществ – гостиная с камином, большая терраса с чаном-джакузи и зона отдыха с мангалом.