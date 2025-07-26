Скільки коштує орендувати будинок для відпочинку в горах і які ціни на різні варіанти хатин, інформує 24 Канал з посиланням на Airbnb.
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Які одні із найдешевших варіантів?
Відповідно до високих оцінок на платформі за розташування, чистоту та інше, клієнти обирають оренду будиночків з середньою ціною за добу від 1 100 гривень до понад 2 000 гривень.
- Наприклад, у Татарів мінібудинок на 5 ночей в блакитному стилі обійдеться в 8 186 гривень, тобто доба коштуватиме 1 637 гривень.
- А у Ворохті за гостьовий будинок натомість доведеться заплатити 6 081 гривню за 5 ночей, тобто 1 216 гривень за добу. У двох варіантах є всі зручності, як-от двоспальне ліжко, ванна, тераса та подекуди ще й чан.
- Крім того, зустрічаються навіть більш автентичні 1-кімнатні будинки, зокрема йдеться про гуцульську хатинку також у Ворохті, яка коштує 5 555 гривень на 5 днів – 1 111 гривень за добу.
- У Микуличині, що за 20 кілометрів від самого Буковелю, можна винайняти 2-кімнатний номер з видом на гори та річку. Тут є мангал на території та місце, де можна посидіти. За все власники просять 10 525 гривень на 5 ночей, тобто 2 105 гривень за добу.
По скільки обійдуться хатини дорожчого сегменту?
- У Стаїще, Івано-Франківської області, може буде орендувати будинок вже дорожче – 19 413 гривень за 5 днів. У будинку сучасний ремонт та є все необхідне.
- Приватний будиночок у Микуличині класу преміум коштуватиме вже десь 27 тисяч на 5 днів. Тут є власний час у будинку, спальня з панорамними вікнами та нові меблі, що доповнюють інтер'єр.
- У Татарові натомість можна орендувати котеджний будинок аж за 52 624 тисячі гривень. Цей будинок передбачаний для великої компанії, де є 4 спальні, 4 великих ліжка та 2 ванні кімнати. Серед додаткових переваг – вітальня з каміном, велика тераса з чаном-джакузі та відпочинкова зона з мангалом.