Скільки коштує орендувати будинок для відпочинку в горах і які ціни на різні варіанти хатин, інформує 24 Канал з посиланням на Airbnb.

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Які одні із найдешевших варіантів?

Відповідно до високих оцінок на платформі за розташування, чистоту та інше, клієнти обирають оренду будиночків з середньою ціною за добу від 1 100 гривень до понад 2 000 гривень.

Наприклад, у Татарів мінібудинок на 5 ночей в блакитному стилі обійдеться в 8 186 гривень, тобто доба коштуватиме 1 637 гривень.

А у Ворохті за гостьовий будинок натомість доведеться заплатити 6 081 гривню за 5 ночей, тобто 1 216 гривень за добу. У двох варіантах є всі зручності, як-от двоспальне ліжко, ванна, тераса та подекуди ще й чан.

Крім того, зустрічаються навіть більш автентичні 1-кімнатні будинки, зокрема йдеться про гуцульську хатинку також у Ворохті, яка коштує 5 555 гривень на 5 днів – 1 111 гривень за добу.

У Микуличині, що за 20 кілометрів від самого Буковелю, можна винайняти 2-кімнатний номер з видом на гори та річку. Тут є мангал на території та місце, де можна посидіти. За все власники просять 10 525 гривень на 5 ночей, тобто 2 105 гривень за добу.

По скільки обійдуться хатини дорожчого сегменту?