Сколько стоит арендовать дом для отдыха в горах и какие цены на различные варианты хижин, информирует 24 Канал со ссылкой на Airbnb.

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Какие одни из самых дешевых вариантов?

Согласно высоким оценкам на платформе за расположение, чистоту и прочее, клиенты выбирают аренду домиков со средней ценой за сутки от 1 100 гривен до более 2 000 гривен.

Например, в Татарове минидомик на 5 ночей в голубом стиле обойдется в 8 186 гривен, то есть сутки будут стоить 1 637 гривен.

А в Ворохте за гостевой дом взамен придется заплатить 6 081 гривну за 5 ночей, то есть 1 216 гривен за сутки. В двух вариантах есть все удобства, например двуспальная кровать, ванная, терраса и кое-где еще и чан.

Кроме того, встречаются даже более аутентичные 1-комнатные дома, в частности речь идет о гуцульской избушке также в Ворохте, которая стоит 5 555 гривен на 5 дней – 1 111 гривен в сутки.

В Микуличине, что в 20 километрах от самого Буковеля, можно снять 2-комнатный номер с видом на горы и реку. Здесь есть мангал на территории и место, где можно посидеть. За все владельцы просят 10 525 гривен на 5 ночей, то есть 2 105 гривен в сутки.

По сколько обойдутся хижины более дорогого сегмента?