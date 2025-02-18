Киев в тройку не попал: где самая дорогая аренда квартир в Украине
Средняя плата за месячную аренду однокомнатной квартиры в Украине в январе составляла чуть более 7 тысяч гривен. Самые дорогие квартиры в Закарпатской области.
О том, какими были цены на аренду квартир в январе 2025 года, 24 Канал рассказывает со ссылкой на информацию Государственной службы статистики.
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Где арендовать жилье дороже всего
По данным Госстата, в среднем на аренду однокомнатной квартиры в целом по Украине в январе 2025 года украинцы тратили 7 326 гривен.
- На первом месте по стоимости аренды среди регионов остается Закарпатская область. Чтобы снимать жилье там, в месяц следует выкладывать в среднем 11 769 гривен.
- Вторая по цене Львовская область, где средняя стоимость аренды 10 571 гривна.
- Третью строчку занимает Ровенская область. Здесь аренда с начала 2025 года подорожала на 2,8% и составляет 10 164 гривны.
- Киев сохраняет четвертую позицию по стоимости аренды квартиры. В среднем на это уходит 9 631 гривна в месяц.
Цены за аренду однокомнатной квартиры в областях Украины / Данные Госстата
Где цены на аренду квартир самые низкие
- Киевская область, в отличие от столицы, почти в конце списка. Там средняя стоимость аренды квартир 5 900 гривен в месяц.
- Самые низкие цены в Херсонской области – 3 118 гривен, Запорожской – 3 623 гривны, Николаевской – 3 908 гривен.
Как изменились цены на аренду за месяц
Если сравнивать цены на аренду в январе 2025 года с теми, которые были в декабре 2024, то наибольший рост зафиксировали на Полтавщине – на 10%. Зато аренда помещений подешевела на Кировоградщине – на 1,7%. В остальных регионах цены или не изменились, или незначительно выросли.