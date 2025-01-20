До 84% зарплаты: в каких городах украинцы больше всего тратят на аренду жилья

Цены на аренду однокомнатных квартир за последние 6 месяцев выросли в шести украинских городах, снизились – в двух. Если же сравнивать стоимость аренды с зарплатой, то в некоторых регионах на жилье уходит до 84% заработанного.

Как соотносится стоимость аренды в разных городах к зарплате украинцев, 24 Канал рассказывает со ссылкой на ЛУН.

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Как за последние полгода изменились цены на аренду жилья

Ощутимо цены на аренду жилья за 6 месяцев выросли в Ивано-Франковске. За однокомнатные теперь нужно платить на 16% больше – в среднем 14 тысяч гривен в месяц. На второй строчке Одесса. Там цены на однокомнатные квартиры подскочили на 13% – до 8 тысяч гривен. Третьим идет Львов с подорожанием стоимости аренды квартир на 9% – до 16 900 гривен.

Кроме того, больше за жилье приходится выкладывать в Хмельницком, Виннице, Киеве.

Зато однокомнатные квартиры подешевели на 9% в Днепре и Запорожье. В среднем арендовать там квартиру в месяц стоит 10 и 5 тысяч гривен соответственно.



Как изменились цены на квартиры в городах Украины / Инфографика ЛУН

Сколько процентов зарплаты украинцев нужно на аренду жилья

Самой дорогой аренда жилья является для жителей Ужгорода. Расходы на однокомнатную квартиру эквивалентны 84% заработной платы. На втором месте – Луцк, где этот показатель достигает 79%, на третьем – Львов з 74%. В пятерку также входят Киев и Ивано-Франковск – 66% и 65%.



Средний процент зарплаты, который идет на аренду / Инфографика ЛУН

Зато наименьший процент зарплаты нужно отдать за аренду однокомнатной квартиры жителям Херсона – 15%. Для харьковчан этот показатель составляет 20%, для жителей Николаева и Запорожья – 27% и 28% соответственно.

Данных об оккупированных территориях нет.