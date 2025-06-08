Укр Рус
Недвижимость Аналитика рынка Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве: актуальные цены
8 июня, 12:53
2

Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве: актуальные цены

Марта Левицкая

Самым дорогим районом в Киеве по стоимости квартир обычно является Печерский, а самым дешевым Деснянский. На рынке аренды такая тенденция сохраняется.

Арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе стоит 26,3 тысячи гривен, а в Деснянском – 10,9 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют аналитические данные DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание Цены движутся вверх: в каких областях квартиры в новостройках подорожали больше всего

Какие цены на аренду однокомнатных квартир

  • Печерский – 26,3 тысячи гривен;
  • Шевченковский – 22,9 тысячи гривен;
  • Подольский – 21,3 тысячи гривен;
  • Голосеевский – 19,5 тысячи гривен;
  • Соломенский – 18,3 тысячи гривен;
  • Дарницкий – 18,2 тысячи гривен;
  • Оболонский – 16 тысяч гривен;
  • Днепровский – 15,5 тысяч гривен;
  • Святошинский – 13,9 тысяч гривен;
  • Деснянский – 10,9 тысячи гривен.


Вид на Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"

Стоимость двухкомнатных квартир

  • Печерский – 29,4 тысячи гривен;
  • Шевченковский – 25 тысяч гривен;
  • Подольский – 28,9 тысячи гривен;
  • Голосеевский – 22,1 тысячи гривен;
  • Дарницкий и Оболонский – 20,9 тысячи гривен;
  • Соломенский – 20,1 тысячи гривен;
  • Днепровский – 17,4 тысячи гривен;
  • Святошинский – 18 тысяч гривен;
  • Деснянский – 13,5 тысячи гривен.


В Святошинском районе доступные цены на аренду / Фото Big Kyiv

За сколько предлагают трехкомнатные квартиры

  • Печерский – 30,5 тысячи гривен;
  • Шевченковский – 30,30 4 тысячи гривен;
  • Подольский – 29,7 тысяч гривен;
  • Голосеевский – 29,4 тысячи гривен;
  • Соломенский – 26,7 тысяч гривен;
  • Дарницкий – 24,6 тысячи гривен;
  • Оболонский – 23 тысячи гривен;
  • Святошинский – 20,1 тысячи гривен;
  • Днепровский – 14,5 тысячи гривен;
  • Деснянский – 12,3 тысячи гривен.


Дарницкий район – "золотая середина" в ценовом сегменте / Фото "Вечерний Киев"