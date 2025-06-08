8 июня, 12:53
Сколько стоит арендовать квартиру в Киеве: актуальные цены
Самым дорогим районом в Киеве по стоимости квартир обычно является Печерский, а самым дешевым Деснянский. На рынке аренды такая тенденция сохраняется.
Арендовать однокомнатную квартиру в Печерском районе стоит 26,3 тысячи гривен, а в Деснянском – 10,9 тысячи гривен. Об этом свидетельствуют аналитические данные DIM.RIA, рассказывает 24 Канал.
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Какие цены на аренду однокомнатных квартир
- Печерский – 26,3 тысячи гривен;
- Шевченковский – 22,9 тысячи гривен;
- Подольский – 21,3 тысячи гривен;
- Голосеевский – 19,5 тысячи гривен;
- Соломенский – 18,3 тысячи гривен;
- Дарницкий – 18,2 тысячи гривен;
- Оболонский – 16 тысяч гривен;
- Днепровский – 15,5 тысяч гривен;
- Святошинский – 13,9 тысяч гривен;
- Деснянский – 10,9 тысячи гривен.
Вид на Деснянский район / Фото "Вечерний Киев"
Стоимость двухкомнатных квартир
- Печерский – 29,4 тысячи гривен;
- Шевченковский – 25 тысяч гривен;
- Подольский – 28,9 тысячи гривен;
- Голосеевский – 22,1 тысячи гривен;
- Дарницкий и Оболонский – 20,9 тысячи гривен;
- Соломенский – 20,1 тысячи гривен;
- Днепровский – 17,4 тысячи гривен;
- Святошинский – 18 тысяч гривен;
- Деснянский – 13,5 тысячи гривен.
В Святошинском районе доступные цены на аренду / Фото Big Kyiv
За сколько предлагают трехкомнатные квартиры
- Печерский – 30,5 тысячи гривен;
- Шевченковский – 30,30 4 тысячи гривен;
- Подольский – 29,7 тысяч гривен;
- Голосеевский – 29,4 тысячи гривен;
- Соломенский – 26,7 тысяч гривен;
- Дарницкий – 24,6 тысячи гривен;
- Оболонский – 23 тысячи гривен;
- Святошинский – 20,1 тысячи гривен;
- Днепровский – 14,5 тысячи гривен;
- Деснянский – 12,3 тысячи гривен.
Дарницкий район – "золотая середина" в ценовом сегменте / Фото "Вечерний Киев"