Какие есть риски для обеих сторон в случае аренды жилья без договора, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Новости.LIVE.

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Почему украинцы арендуют жилье без заключения договора

Основная причина аренды без договора – желание избежать уплаты налогов. Также часто встречаются случаи, когда владельцы сдают жилье знакомым или коллегам, поэтому полагаются на доверие и не видят необходимости в официальном оформлении.

Но такая аренда не дает никакой защиты ни арендатору, ни владельцу. Если возникнут проблемы, то их невозможно будет решить в правовом поле.

Какие есть риски для владельца жилья

Если сдавать квартиру в аренду без договора, у владельца могут возникнуть следующие проблемы:

задолженность по коммунальным платежам: если официального соглашения нет, то взыскать долг через суд почти невозможно;

отсутствие арендных выплат: если арендатор не будет оплачивать взносы, доказать его обязательства без документа не удастся;

повреждение имущества: в таких случаях владелец не сможет официально требовать компенсацию;

шумные жильцы: соседи могут жаловаться на шум, однако в случае недобросовестных арендаторов повлиять на них без договора будет сложно;

субаренда без согласия: квартиру могут сдавать третьим лицам, и владелец узнает об этом слишком поздно;

проблемы с законом: если будет заявление в полицию о нелегальной аренде, штраф грозит владельцу.



Договор об аренде защитит как владельца жилья, так и арендатора / Фото Pexels

Что грозит арендатору

Для человека, который арендует жилье без договора, также есть множество рисков, в частности такие:

вероятность внезапного выселения: владелец жилья может в любой момент попросить освободить квартиру, даже если оплата внесена заранее;

повышение арендной платы: без договора арендодатель может изменить условия аренды, в частности повысить цену;

нарушение личных границ: владелец может приходить в квартиру, не предупредив о своем визите;

отсутствие гарантий: если в квартире что-то сломается, арендодатель может отказаться устранить неполадки.

Почему договор следует заключать

Официальное оформление аренды защитит от рисков обе стороны. В договоре можно четко указать сумму и сроки аренды, порядок оплаты, предусмотреть обязанности владельца и арендатора. Это также возможность защитить имущество владельца и одновременно предоставить арендатору уверенность в стабильности проживания.

Чтобы правильно заключить договор аренды, лучше всего обратиться к юристу или нотариусу. В документе должны быть указаны паспортные данные обеих сторон, описание объекта аренды, сроки проживания, условия оплаты и ответственность за комуслуги, а также описана процедура расторжения договора.