Які є ризики для обох сторін у випадку оренди житла без договору, 24 Канал розповідає з посиланням на Новини.LIVE.
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Чому українці орендують житло без укладання договору
Основна причина оренди без договору – бажання уникнути сплати податків. Також часто трапляються випадки, коли власники здають помешкання знайомим або колегам, тому покладаються на довіру і не бачать потреби в офіційному оформленні.
Але така оренда не дає жодного захисту ні орендарю, ні власнику. Якщо виникнуть проблеми, то їх неможливо буде розв'язати у правовому полі.
Які є ризики для власника житла
Якщо здавати квартиру в оренду без договору, у власника можуть виникнути такі проблеми:
- заборгованість за комунальними платежами: якщо офіційної угоди немає, то стягнути борг через суд майже неможливо;
- відсутність орендних виплат: якщо орендар не оплачуватиме внески, довести його зобов'язання без документа не вдасться;
- пошкодження майна: у таких випадках власник не зможе офіційно вимагати компенсацію;
- шумні мешканці: сусіди можуть скаржитися на шум, однак у випадку недобросовісних орендарів вплинути на них без договору буде складно;
- суборенда без згоди: квартиру можуть здавати третім особам, і власник дізнається про це надто пізно;
- проблеми із законом: якщо буде заява в поліцію про нелегальну оренду, штраф загрожуватиме власнику.
Договір про оренду захистить як власника житла, так і орендаря / Фото Pexels
Що загрожує орендарю
Для людини, яка орендує помешкання без договору, також є безліч ризиків, зокрема такі:
- ймовірність раптового виселення: власник житла може в будь-який момент попросити звільнити квартиру, навіть якщо оплату внесено наперед;
- підвищення орендної плати: без договору орендодавець може змінити умови оренди, зокрема підвищити ціну;
- порушення особистих кордонів: власник може приходити у квартиру, не попередивши про свій візит;
- відсутність гарантій: якщо у квартирі щось зламається, орендодавець може відмовитися усунути неполадки.
Чому договір слід укладати
Офіційне оформлення оренди захистить від ризиків обидві сторони. У договорі можна чітко вказати суму та терміни оренди, порядок оплати, передбачити обов'язки власника та орендаря. Це також можливість захистити майно власника та водночас надати орендарю впевненість у стабільності проживання.
Аби правильно укласти договір оренди, найкраще звернутися до юриста або нотаріуса. У документі мають бути зазначені паспортні дані обох сторін, опис об'єкта оренди, терміни проживання, умови оплати та відповідальність за компослуги, а також описана процедура розірвання договору.