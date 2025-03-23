Аренда квартиры с правом выкупа: какая процедура и как не попасть впросак

Аренда с правом выкупа – инструмент, который позволяет арендаторам получать жилье в долгосрочную аренду с возможностью последующего выкупа. Выбрав такой вариант, следует как можно больше узнать информации о процедуре, чтобы все прошло максимально успешно.

Как стать владельцами арендованного жилья, 24 Канал рассказывает со ссылкой на адвоката практики строительного права Александра Босенко, которого цитирует 3m2.ua.

Обратите внимание Стоит ли покупать квартиру во время войны – что говорят эксперты

Что такое аренда с правом выкупа

Аренда квартиры с правом выкупа – вид договора, по которому арендодатель передает арендатору жилье в пользование на определенный срок за плату с правом последующего его выкупа.

Согласно такому договору арендодателем может быть только юридическое лицо. Сроки аренды устанавливает договор, однако они не должны превышать 30 лет.

После полной выплаты платежей арендатором или в случае досрочной оплаты жилье переходит в собственность арендатора.

Какие есть важные аспекты

Право собственности не переходит к арендатору автоматически после подписания договора. Арендатор становится владельцем квартиры, только выполнив все условия, которые прописаны в договоре.

До момента перехода права собственности арендатор является только пользователем квартиры, не ее владельцем. Однако происходит регистрация обременения такого имущества в пользу арендатора.

Регистрация места проживания арендатора в квартире возможна только с согласия собственника. Перепланировка и реконструкция жилья возможны, однако только, если арендодатель даст разрешение и в соответствии с законодательством.



Аренда квартиры с правом выкупа имеет свои преимущества и риски / Фото Depositphotos

Стоимость квартиры, определена в договоре аренды, состоит из:

платежей на выкуп квартиры и первоначального взноса;

резервного фонда, который не может превышать 3% от стоимости квартиры;

дохода арендодателя, которая определяется как процентная ставка от платежей на выкуп жилья, размер которой устанавливается в договоре аренды;

платежей за жилищно-коммунальные услуги;

нотариальных расходов при заключении договора аренды;

оформление права собственности на недвижимое имущество, государственная регистрация обременений недвижимого имущества.

Как арендовать жилье с правом выкупа

Сначала следует найти компанию, которая готова сдать вам в аренду квартиру на длительный срок (до 30 лет). Далее с ней необходимо заключить договор, по которому вы будете ежемесячно платить арендную плату. Когда же срок договора заканчивается или вы накопили необходимую сумму денег, вы можете выкупить эту квартиру в собственность.

Преимущества и риски

Аренда с правом выкупа дает возможность получить собственное жилье, даже если на текущий момент нет необходимых денег. А дальше постепенно накопить на выкуп квартиры.

Выбирая такой вариант, следует обратить внимание на следующее: проверка документов на квартиру, оценка имущества, условия договора.

Какие нюансы могут возникнуть в процессе: