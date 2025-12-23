Кому в Украине не хотят сдавать жилье: как владельцы выбирают арендаторов

Поиск квартиры для аренды в Украине зависит не только от расположения и стоимости. Части семей владельцы жилья отказывают еще до просмотра жилья, руководствуясь собственными представлениями о надежном арендаторе.

Кому в Украине трудно арендовать квартиру?

На рынке аренды сформировались группы, которым сложнее найти квартиру даже при наличии стабильного дохода, пишет 24 Канал со ссылкой на OLX Недвижимость.

В первую очередь это внутренне перемещенные лица, 31% из которых сообщали об отказах при поиске жилья. Владельцы часто сомневаются в финансовой стабильности ВПЛ и боятся краткосрочной аренды.

Также в сложном положении оказались военнослужащие. Несмотря на общественное уважение, каждый четвертый военный имел проблемы с наймом жилья. Арендодатели опасаются частых командировок, службы вблизи фронта или возможных перерывов в проживании. Поэтому даже в крупных городах военным нередко отказывают без объяснений.

К группам риска относятся люди с инвалидностью. Причина не только в физической доступности жилья, но и в стереотипах относительно дополнительных расходов или сложностей с проживанием.

Почему семьям и владельцам животных отказывают в аренде?

Семьи с детьми или животными часто не могут найти жилье. Многие объявления об аренде сразу содержат надпись "без животных и детей". Более 75% владельцев считают, что маленькие дети могут испортить имущество, поэтому отказывают потенциальным арендаторам.

Сложнее всего найти жилье с домашними животными. По опросу OLX Недвижимость, 88% арендодателей могут отказать, если узнают о наличии домашнего любимца.

Даже готовность оплатить больший депозит не всегда меняет решение владельца. В результате люди с животными вынуждены дольше искать квартиру или соглашаться на худшие условия.

Как цена используется для отбора арендаторов?

Цена аренды часто становится инструментом фильтрации. Владельцы могут сразу устанавливать более высокую стоимость, чтобы ограничить количество обращений.

Другой распространенный подход заключается в изменении условий после общения с кандидатом. Речь идет о повышении цены, увеличении депозита или требовании нескольких месяцев оплаты вперед.

Важно! Формально это не выглядит как отказ. Фактически же часть арендаторов выбывает из процесса еще до заключения сделки. Чаще всего это касается именно тех групп, которых собственники считают рисковыми.

Как война изменила правила аренды квартир?

Война усилила конкуренцию на рынке аренды. В более безопасных регионах количество желающих снять квартиру значительно превышает предложение. Это позволяет владельцам выбирать арендаторов по субъективным критериям.

В то же время значительная часть сделок и дальше заключается без официальных договоров. При отсутствии юридических гарантий собственники стараются минимизировать риски и отсеивают кандидатов еще на этапе знакомства.

Какова ситуация с арендой в Европе?

Похожие проблемы существуют и за пределами Украины, пишет Eurofound. В странах ЕС самой уязвимой группой на рынке аренды является молодежь. Высокие цены на жилье в крупных городах и нестабильные доходы заставляют многих молодых людей дольше жить с родителями.

Где легче всего арендовать жилье с животными?