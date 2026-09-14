Что известно об арестованной гостинице "Моцарт" в Одессе

АРМА объявило конкурс на управление отелем "Моцарт" в историческом центре Одессы, рядом с Одесским оперным театром. Комплекс работает, а здание имеет статус памятника архитектуры 1870 года, сообщили в АРМА.

Общая площадь отеля и ресторана составляет 3 989,2 квадратных метра. Право собственности на недвижимость зарегистрировано на ВКФ "Виктория".

Актив был арестован и передан в управление АРМА в соответствии с решением суда. По данным следствия, фактическими владельцами актива были граждане Российской Федерации,

– пишет АРМА.

Теперь для комплекса должны выбрать нового управляющего. Он должен обеспечить дальнейшую работу отеля и ресторана, а также сохранить стоимость имущества. Доходы от управления арестованным активом должны поступать в государственный бюджет.

Отель "Моцарт", по данным следствия, связывают с семьей российского бизнесмена Игоря Акивисона. Конечным бенефициаром ВКФ "Виктория", на которую зарегистрировано право собственности, называли его дочь Лину Акивисон.

Напомним, ранее в Киеве на аукционе продали недостроенный комплекс Sky Towers за 560,47 миллиона гривен. Его пытались реализовать еще с 2021 года, а в 2023 году стартовая цена достигала 5,5 миллиарда гривен.