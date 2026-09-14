Що відомо про арештований готель "Моцарт" в Одесі
АРМА оголосило конкурс на управителя для готелю "Моцарт" в історичному центрі Одеси, поруч з Одеським оперним театром. Комплекс працює, а будівля має статус пам'ятки архітектури 1870 року, повідомили АРМА.
Загальна площа готелю та ресторану становить 3 989,2 квадратного метра. Право власності на нерухомість зареєстроване за ВКФ "Вікторія".
Актив був арештований та переданий в управління АРМА відповідно до рішення суду. За даними слідства, фактичними власниками активу були громадяни російської федерації,
– пише АРМА.
Тепер для комплексу мають обрати нового управителя. Він повинен забезпечити подальшу роботу готелю та ресторану, а також зберегти вартість майна. Доходи від управління арештованим активом мають надходити до державного бюджету.Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
Готель "Моцарт", за даними слідства, пов'язують із родиною російського бізнесмена Ігоря Аківісона. Кінцевою бенефіціаркою ВКФ "Вікторія", на яку зареєстроване право власності, називали його дочку Ліну Аківісон.
Нагадаємо, раніше у Києві на аукціоні продали недобудований комплекс Sky Towers за 560,47 мільйона гривень. Його намагалися реалізувати ще з 2021 року, а у 2023 році стартова ціна сягала 5,5 мільярда гривень.