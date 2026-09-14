Що відомо про арештований готель "Моцарт" в Одесі

АРМА оголосило конкурс на управителя для готелю "Моцарт" в історичному центрі Одеси, поруч з Одеським оперним театром. Комплекс працює, а будівля має статус пам'ятки архітектури 1870 року, повідомили АРМА.

Загальна площа готелю та ресторану становить 3 989,2 квадратного метра. Право власності на нерухомість зареєстроване за ВКФ "Вікторія".

Актив був арештований та переданий в управління АРМА відповідно до рішення суду. За даними слідства, фактичними власниками активу були громадяни російської федерації,

– пише АРМА.

Тепер для комплексу мають обрати нового управителя. Він повинен забезпечити подальшу роботу готелю та ресторану, а також зберегти вартість майна. Доходи від управління арештованим активом мають надходити до державного бюджету.

Готель "Моцарт", за даними слідства, пов'язують із родиною російського бізнесмена Ігоря Аківісона. Кінцевою бенефіціаркою ВКФ "Вікторія", на яку зареєстроване право власності, називали його дочку Ліну Аківісон.

Нагадаємо, раніше у Києві на аукціоні продали недобудований комплекс Sky Towers за 560,47 мільйона гривень. Його намагалися реалізувати ще з 2021 року, а у 2023 році стартова ціна сягала 5,5 мільярда гривень.