Имение как "чаевые": что известно о секретном городе для миллионеров
- Брэдбери, расположен возле Лос-Анджелеса, является секретным городом для миллионеров со строгими местными запретами на ругань, алкоголь и стук в дверь.
- Дома в Брэдбери поражают своими масштабами и роскошью, с винными погребами, теннисными кортами. Она стоят миллионы долларов.
Американский город Брэдбери на туристических картах не найти, однако именно там богатые люди "создают свои частные крепости". Жители придерживаются местных запретов на ругань, алкоголь или даже стук в чужую дверь.
О скрытом от посторонних глаз городе Брэдбери, который расположен у подножия гор Сан-Габриэль возле Лос-Анджелеса, 24 Канал рассказывает со ссылкой на Daily Mail.
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Что известно о городе для миллионеров Брэдбери
На первый взгляд, Брэдбери – маленький пригород, в котором проживает менее 1 000 человек. Однако не все так просто, ведь это территория для богатых людей. Средняя стоимость домов там эквивалентна голливудским особнякам. Местные же законы напоминают смесь викторианской морали и элитарного отстранения.
В Брэдбери есть определенные запреты, в частности нельзя ругаться в общественных местах, играть в азартные игры, употреблять алкоголь даже дома, если это мешает соседям, размахивать игрушечным оружием.
Попасть внутрь домов в основном можно только через въезды, которые находятся под охраной. Многие поместья спрятаны за плотной оградой.
Есть городская легенда, по которой покупка жилья в Брэдбери – не роскошь, а жест статуса. По рассказам одного риелтора, потенциальная покупательница из Китая показала на телефоне банковские счета на общую сумму более 5 миллиардов долларов. А тогда с улыбкой добавила, что покупка особняка – "просто чаевые для официанта".
Как выглядит недвижимость у Брэдбери: Фото Daily Mail
Каковы дома там
Дома в Брэдбери поражают масштабами. Поместья там имеют площади по 30 тысяч квадратных футов (более 9 тысяч квадратных метров). В них обустроены винные погреба, теннисные корты, озера, подземные тиры и собственные кинотеатры.
Один из таких домов выставили на продажу за 78,8 миллиона долларов (3,26 миллиарда гривен). Его строили более 11 лет. Особняк имеет собственный пруд с температурой, комфортной для радужной форели (на это ушло 8,5 миллиона долларов). Владельцем поместья является магнат Дональд Эбби. Он потратил на весь комплекс примерно 90 миллиона долларов.
Брэдбери не просто элитный пригород, а территория, которая почти полностью изолирована от внешнего мира. Там нет супермаркетов, кафе, магазинов, АЗС или светофоров. Местные очень ценят и берегут свою приватность.
Кроме того, в городе почти нулевая преступность. Главными "нарушителями спокойствия" являются разве что медведи, которые иногда приходят к пруду за форелью.