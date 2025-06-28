Стабильно дорожают уже 4 года: в каких городах постоянно растут цены на квартиры

В некоторых городах Украины цены на квартиры подорожали стремительно, в частности в Чернигове, Виннице, Житомире, Тернополе и в Ивано-Франковске. Однако некоторые областные центры демонстрируют стабильный рост цен, который рыночная ситуация за последние четыре года еще больше оживила.

OLX Недвижимость провела исследование, как изменились цены на квартиры за последние четыре года в Украине. Аналитики определили области, где недвижимость дорожает не стремительно, но стабильно, пишет 24 Канал.

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Города со стабильным цен на недвижимость в Украине

На первом месте аналитики разместили Ровно. Там однокомнатные квартиры подорожали со средней стоимости в 1 миллион гривен до 1,5 миллиона. Показатель роста составляет +49%.

В Одессе, занимающей второе место в рейтинге, жилье подорожало на 47%. В 2021 году средняя цена составляла 1,09 миллиона гривен и за четыре года выросла до 1,6 миллиона гривен.

Столица, несмотря на высокие цены, – на третьем месте, потому что здесь показик роста составляет +42%. По данным OLX, средняя стоимость выросла с 2,1 до 3,1 миллиона гривен.

Попри складну ситуацію в країні, люди продовжують купувати квартири, зокрема у столиці. Але тепер головне – не лише ціна чи метраж, на перший план виходить безпека. Не менш важливе й облаштоване подвір'я, доступ до шкіл. Якщо ви шукаєте ідеальне помешкання, варто звернути увагу на проєкти РІЕЛ. Житло спроєктоване у концепції Riel Family Style – тут є усе, що потрібно сучасним родинам.

На уровне +41% квартиры подорожали сразу в двух городах: в Кропивницком (от 707 тысяч до 1 миллиона гривен и в Ужгороде (от 1,2 до 1,7 миллиона гривен).

В пределах +25 – 40% выросли цены в таких городах:

Черновцы – с 1,1 до 1,5 миллиона гривен (+37%);

Луцк – с 1,2 до 1,6 миллиона гривен (+37%);

Харьков – с 650 до 871 тысяч гривен (+33%);

Хмельницкий – с 994 тыс. до 1,3 млн грн (+31%);

Черкассы – с 1,2 до 1,5 миллиона гривен (+28%);

Львов – 1,8 до 2,2 миллиона гривен (+25%).

Какие рекордные показатели за последние четыре года

Больше всего однокомнатные квартиры подорожали в Чернигове – на 83%. Если в 2021-м жилье стоило в среднем 662 тысячи гривен, то сейчас стоит около 1,2 миллиона гривен.

Похожий показатель роста, а это 82%, зафиксирован в Тернополе. В 2021 году средняя цена была 907 тысяч гривен, а в 2025-м составляет 1,65 миллиона гривен.