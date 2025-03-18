Стоимость квартиры составляет 197 тысяч долларов. Объявление о ее продаже на OLX разместило агентство недвижимости, рассказывает 24 Канал.

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Как выглядит самая дорогая квартира Тернополя

Квартира класса элит расположена на седьмом этаже дома, принадлежащего к застройке 2011 – 2020-х годов. Кроме спален, в квартире есть большая кухня-гостиная и балкон.

Квартира имеет качественный дизайнерский ремонт с продуманной планировкой. Панорамные окна наполняют помещение естественным светом, а подогрев пола обеспечивает комфорт в любое время года,

– говорится в объявлении.

Общая площадь составляет 95 квадратных метров, из которых кухня занимает 16 квадратов.

Хотя в квартире ремонт делали по дизайн-проекту, на вид она такая же, как и все современные помещения. Деталей, которые заслуживали бы внимания, там на самом деле нет. В интерьере преобладают белый и серый цвета.

Квартира за 197 тысяч долларов в Тернополе / Фото OLX

Тип отопления – индивидуальное газовое. "Для вашей безопасности в квартире установлены видеодомофон, сигнализация и бронированные двери. Территория дома закрытого типа, во дворе ведется видеонаблюдение", – указано в объявлении.



Квартира расположена в новостройке / Фото DIM.RIA

Жилой комплекс, где продают квартиру, расположен на улице Шептицкого. Рядом есть парк и развитая инфраструктура.