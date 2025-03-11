OLX Недвижимость проанализировала рынок элитной недвижимости в Украине за период с декабря 2022-го по декабрь 2024 года. Материалом послужили данные об однокомнатных, двухкомнатных и трехкомнатных квартирах на вторичном рынке в крупнейших городах, рассказывает 24 Канал.

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Что изменилось на рынке элитного жилья в крупных городах

Киев

В столице наблюдается уверенный рост цен на элитные квартиры. За два года однокомнатные квартиры подорожали на 15% – до 7,4 миллиона гривен. Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 21%, достигнув 10,7 миллиона гривен. Трехкомнатные стоят больше на 14% – 16,52 миллиона гривен.

Что касается предложения и спроса, то в Киеве выросло как и количество объявлений, так и количество отзывов соискателей жилья.

Обратите внимание! Элитной недвижимостью считается категория жилья, что имеет несколько из указанных критериев: расположение в центре города или исторических районах, закрытая территория, клубный доступ, консьерж-сервис, достаточное количество мест для парковки, дополнительные зоны для рекреации (бассейн, терраса, зал и т.д.).

Днепр

В Днепре ситуация неоднозначная: цены на однокомнатные квартиры снизились, на двух- и трехкомнатные квартиры выросли.

Однокомнатные квартиры подешевели на 24% (до 2 миллионов гривен). Двухкомнатные квартиры подорожали на 15% (до 3,3 миллиона гривен), а трехкомнатные – на 22% (до 5,2 миллиона гривен).

По сравнению с 2022 годом сейчас количество откликов на объявления о продаже значительно упало.

Львов

На рынке элитной недвижимости Львова наблюдается однозначный рост цен. Однокомнатные квартиры подорожали несущественно – на 5% и теперь в среднем стоят 3,6 миллиона гривен.



Элитный жилой дом во Львове / Фото "Нерухомі"

Двухкомнатные квартиры выросли в цене на 17% – до 4,8 миллиона гривен. Трехкомнатные квартиры подорожали существеннее всего – на 37% и теперь стоят около 7,4 миллиона гривен.

Наибольшее внимание потенциальных покупателей привлекают однокомнатные квартиры. Количество отзывов за последние два года выросло на 151%. На двух- и трехкомнатные квартиры количество отзывов уменьшилось, но незначительно.

Одесса

В Одессе также выросли цена на элитные квартиры с разным количеством комнат. Также наблюдается особое внимание покупателей к трехкомнатным квартирам.

Однокомнатные квартиры подорожали на 20% (до 2,5 миллиона гривен), двухкомнатные – на 18% (до 5 миллиона гривен), а трехкомнатные – на 31% (до 9,6 миллиона гривен).

В сегменте элитных трехкомнатных квартир количество объявлений выросло на 57%, а количество откликов соискателей жилья – на 105%.

Итак, в Киеве и Одессе количество объявлений значительно возросло в то время, а во Львове и Днепре – преимущественно снизилась. В Киеве и во Львове наблюдается высокий интерес к однокомнатным квартирам, а в Одессе – к трехкомнатным. В то же время в Днепре, как в наиболее приближенном крупном городе к зоне боевых действий, спрос уменьшился.