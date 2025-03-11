OLX Нерухомість проаналізувала ринок елітної нерухомості в Україні за період з грудня 2022-го по грудень 2024 року. Матеріалом слугували дані про однокімнатні, двокімнатні та трикімнатні квартири на вторинному ринку в найбільших містах, розповідає 24 Канал.

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Що змінилося на ринку елітного житла у великих містах

Київ

У столиці спостерігається впевнене зростання цін на елітні квартири. За два роки однокімнатні квартири подорожчали на 15% – до 7,4 мільйона гривень. Двокімнатні помешкання зросли в ціні на 21%, сягнувши 10,7 мільйона гривень. Трикімнатні коштують більше на 14% – 16,52 мільйона гривень.

Що стосується пропозиції та попиту, то в Києві зросла як і кількість оголошень, так і кількість відгуків шукачів житла.

Зверніть увагу! Елітною нерухомістю вважається категорія житла, що має кілька із зазначених критеріїв: розташування в центрі міста чи історичних районах, закрита територія, клубний доступ, консьєрж-сервіс, достатню кількість місць для паркування, додаткові зони для рекреації (басейн, тераса, зал тощо).

Дніпро

У Дніпрі ситуація неоднозначна: ціни на однокімнатні квартири знизились, на дво- та трикімнатні помешкання зросли.

Однокімнатні квартири подешевшали на 24% (до 2 мільйонів гривень). Двокімнатні помешкання подорожчали на 15% (до 3,3 мільйона гривень), а трикімнатні – на 22% (до 5,2 мільйона гривень).

У порівнянні з 2022 роком зараз кількість відгуків на оголошення про продаж значно впала.

Львів

На ринку елітної нерухомості Львова спостерігається однозначне зростання цін. Однокімнатні квартири подорожчали несуттєво – на 5% і тепер в середньому коштують 3,6 мільйона гривень.



Елітний житловий будинок у Львові / Фото "Нерухомі"

Двокімнатні квартири зросли в ціні на 17% – до 4,8 мільйона гривень. Трикімнатні помешкання подорожчали найсуттєвіше – на 37% і тепер коштують близько 7,4 мільйона гривень.

Найбільшу увагу потенційних покупців привертають однокімнатні квартири. Кількість відгуків за останні два роки зросла на 151%. На дво- та трикімнатні квартири кількість відгуків зменшилась, але незначно.

Одеса

В Одесі також зросли ціна на елітні квартири з різною кількістю кімнат. Також спостерігається особлива увага покупців до трикімнатних квартир.

Однокімнатні квартири подорожчали на 20% (до 2,5 мільйона гривень), двокімнатні – на 18% (до 5 мільйона гривень), а трикімнатні – на 31% (до 9,6 мільйона гривень).

У сегменті елітних трикімнатних квартир кількість оголошень зросла на 57%, а кількість відгуків шукачів житла – на 105%.

Отже, в Києві та Одесі кількість оголошень значно зросла у той час, а у Львові та Дніпрі – переважно знизилася. У Києві та у Львові спостерігається високий інтерес до однокімнатних квартир, а в Одесі – до трикімнатних. Водночас у Дніпрі, як у найбільш наближеному великому місті до зони бойових дій, попит зменшився.