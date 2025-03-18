Вартість квартири становить 197 тисяч доларів. Оголошення про її продаж на OLX розмістило агентство нерухомості, розповідає 24 Канал.

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Який вигляд має найдорожча квартира Тернополя

Квартира класу еліт розташована на сьомому поверсі будинку, що належить до забудови 2011 – 2020-х років. Окрім спалень, у квартирі є велика кухня-вітальня та балкон.

Квартира має якісний дизайнерський ремонт із продуманим плануванням. Панорамні вікна наповнюють приміщення природним світлом, а підігрів підлоги забезпечує комфорт у будь-яку пору року,

– мовиться в оголошенні.

Загальна площа становить 95 квадратних метрів, з яких кухня займає 16 квадратів.

Хоч у квартирі ремонт робили за дизайн-проєктом, на вигляд вона така ж, як і всі сучасні помешкання. Деталей, які заслуговували б на увагу, там насправді немає. В інтер'єрі переважають білий та сірий кольори.

Квартира за 197 тисяч доларів у Тернополі / Фото OLX

Тип опалення – індивідуальне газове. "Для вашої безпеки у квартирі встановлені відеодомофон, сигналізація та броньовані двері. Територія будинку закритого типу, на подвір’ї ведеться відеоспостереження", – вказано в оголошенні.



Квартира розташована в новобудові / Фото DIM.RIA

Житловий комплекс, де продають квартиру, розташований на вулиці Шептицького. Поруч є парк та розвинена інфраструктура.