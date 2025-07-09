Квартира до 40 тысяч долларов: какое жилье в Ужгороде расходится быстрее всего

После начала полномасштабного вторжения рынок недвижимости в Ужгороде по сравнению с другими городами Украины вел себя довольно необычно. Сначала город стал тыловым хабом, что подняло интерес к недвижимости. В то же время с 2024 по 2025 годы ситуация начала меняться.

Какую цену нужно отдать за 1-комнатную квартиру в Ужгороде сейчас и где самое дешевое жилье в городе, информирует 24 Канал со ссылкой на DIM.RIA.

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Как в Ужгороде спрос на "однушки" сохраняется до сих пор

Спрос на 1-комнатные квартиры в Ужгороде сохраняется несмотря на то, что сейчас рынок остыл. Дело в том, что "однушки" дешевле, чем 2-комнатные квартиры, кроме того, они удобны для аренды на первое время.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Первичный рынок

В июле этого года стоимость квадратного метра в среднем составляет от 1 100 до 1 400 долларов. Таким образом, квартира площадью 35 – 45 квадратных метров обойдется от 38 тысяч долларов до 63 тысяч долларов в зависимости от района, застройщика и стадии готовности объекта.

Вторичный рынок

Цены на вторичном рынке отличаются от цен в новостройках. Поэтому, средние цены на 1-комнатные квартиры в центре составляет от 42 тысяч долларов до 58 тысяч долларов. Зато на окраинах города – от 32 тысяч долларов.

Заметьте! Быстрее всего продаются квартиры до 40 тысяч долларов, ведь они чаще всего покупаются по программам сниженной ипотеки, или за военные выплаты.

Где в городе самые дорогие и самые дешевые квартиры

Самые дорогие квартиры в Ужгороде – это те, что в современных жилых комплексах ближе к центру и на улицах Собранецкой, Купушанской и Загорской.

за квартиру с ремонтом в сданной новостройке цена составит от 60 тысяч до 70 тысяч долларов,

за квартиру без ремонта, но с качественной планировкой и удобным расположением – от 50 тысяч до 58 тысяч долларов.

Зато самые дешевые 1-комнатные квартиры в новостройках, расположенных в отдаленных районах или в комплексах, которые еще находятся на начальных этапах строительства.