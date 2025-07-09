Яку ціну потрібно віддати за 1-кімнатну квартиру в Ужгороді зараз і де найдешевше житло у міті, інформує 24 Канал з посиланням на DIM.RIA.

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Як в Ужгороді попит на "однушки" зберігається досі

Попит на 1-кімнатні квартири в Ужгороді зберігається попри те, що зараз ринок охолонув. Річ у тім, що "однушки" дешевші, аніж 2-кімнатні квартири, крім того, вони зручні для оренди на перший час.

Бізнес продовжує доводити свою незламність. Попри війну, в Україні продовжується будівництво житла. Яскравим прикладом є системний девелопер РІЕЛ, який у 2024 році ввів в експлуатацію майже 2 тисячі квартир, а у 2025-му працює над проєктами загальною площею понад 500 тис. м². Завдяки девелоперу українці можуть здійснювати свої мрії про затишне і комфортне помешкання.

Первинний ринок

У липні цього року вартість квадратного метра в середньому становить від 1 100 до 1 400 доларів. Таким чином, квартира площею 35 – 45 квадратних метрів обійдеться від 38 тисяч доларів до 63 тисяч доларів залежно від району, забудовника та стадії готовності об'єкта.

Вторинний ринок

Ціни на вторинному ринку відрізняються від цін у новобудовах. Відтак, середні ціни на 1-кімнатні квартири у центрі становить від 42 тисяч доларів до 58 тисяч доларів. Натомість на околицях міста – від 32 тисяч доларів.

Зауважте! Найшвидше продаються квартири до 40 тисяч доларів, адже вони найчастіше купуються за програмами зниженої іпотеки, або за військові виплати.

Де у місті найдорожчі та найдешевші квартири

Найдорожчі квартири в Ужгороді – це ті, що у сучасних житлових комплексах ближче до центру та на вулицях Собранецькій, Купушанській та Загорській.

за квартиру з ремонтом у зданій новобудові ціна становитиме від 60 тисяч до 70 тисяч доларів,

за квартиру без ремонту, але з якісним плануванням та зручним розташуванням – від 50 тисяч до 58 тисяч доларів.

Натомість найдешевші 1-кімнатні квартири у новобудовах, що розташовані у віддалених районах або в комплексах, які ще перебувають на початкових етапах будівництва.