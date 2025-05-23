Спрос снижается, а цены растут: в каких западных городах снова подорожала аренда

Спрос на западном рынке аренды за последний год упал, однако цены продолжили расти. Средняя стоимость аренды стала выше во всех областных центрах, за исключением двух, правда, лишь частично.

OLX Недвижимость проанализировала ситуацию на рынке долгосрочной аренды жилья в областных центрах на Западе, а именно во Львове, Тернополе, Луцке, Ивано-Франковске, Ужгороде, Ровно, Хмельницком и Черновцах. 24 Канал рассказывает, какие сейчас цены на аренду в каждом городе и где выросли они больше всего.

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Рынок аренды в западных городах: какие теперь цены

Заметнее всего на рынке аренды подорожали двухкомнатные квартиры:

в Ивано-Франковске – на 24% до почти 15 тысяч гривен;

в Черновцах – на 22% до 14,2 тысячи гривен;

в Тернополе – на 21% до 12 тысяч гривен.

В других городах двухкомнатные квартиры также выросли в цене:

Ужгород – на 13% до 20,7 тысячи гривен;

Львов и Ровно – на 12% до 19,8 тысячи и 11,2 тысячи гривен соответственно;

Хмельницкий – на 11% до 10 тысяч гривен.

Интересно, что только в Луцке двухкомнатные квартиры подешевели – на 7% до 13 тысяч гривен.



Вторичные ЖК для аренды в Луцке / Фото Oreal

Аренда однокомнатных квартир тоже стала дороже, но показатели более умеренные – в среднем +12%. Наибольший рост зафиксирован в Черновцах и Тернополе:

Черновцы – на 25% до 12,4 тысячи гривен;

до 12,4 тысячи гривен; Тернополь – на 22% до 10,3 тысячи гривен;

до 10,3 тысячи гривен; Ивано-Франковск – на 13% до 12,4 тысячи гривен;

Луцк – на 13% до 13 тысяч гривен;

Хмельницкий – на 11% до 10 тысяч гривен;

Ужгород – на 6% до 16,8 тысяч гривен;

Львов – на 4% до 16,5 тысячи гривен.

Ровно – единственный город, где однокомнатные квартиры не подорожали, но и не подешевели. Средняя стоимость осталась без изменений – 11 тысяч гривен за месяц.