Сколько стоят квартиры в западных областях: актуальные цены на вторичке
- Самые дорогие квартиры на вторичном рынке продают на Львовщине, а самые дешевые – преимущественно в Хмельницкой области.
- Интересно, что в мае наибольшую заинтересованность покупателей заметили на Волыни. Квартиры за месяц подорожали на 4 – 7 процентов.
В западных областях спрос на квартиры не уменьшается, поэтому цены на жилье там дальше растут. В мае на вторичном рынке существеннее всего подорожало жилье на Волыни – от +4 до +7 процентов в зависимости от количества комнат.
Самые дорогие квартиры, по данным аналитики DIM.RIA, предлагают квартиры на Львовщине. Самые дешевые – преимущественно в Хмельницкой области, рассказывает 24 Канал.
Обратите внимание Доступные квартиры в новостройках: в каких областях самые дешевые и просто бюджетные цены
Сколько стоят однокомнатные квартиры на Западе
Цены на однокомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA
- Львовская область – 74,3 тысячи долларов;
- Закарпатская область – 68 тысяч долларов;
- Волынская область – 54,9 тысяч долларов;
- Ивано-Франковская область – 54,8 тысяч долларов;
- Ровенская область – 52,3 тысячи долларов;
- Черновицкая область – 51,2 тысячи долларов;
- Тернопольская область – 46,3 тысячи долларов;
- Хмельницкая область – 41,1 тысячи долларов.
Какие цены на двухкомнатное жилье
Цены на двухкомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA
- Львовщина – 95,5 тысяч долларов;
- Закарпатье – 85,7 тысячи долларов;
- Черновицкая область – 76,1 тысячи долларов;
- Ивано-Франковская область – 75,5 тысяч долларов;
- Волынь – 66,2 тысячи долларов;
- Ровенская область – 65,5 тысяч долларов;
- Тернопольщина – 62,8 тысячи долларов;
- Хмельницкая область – 55,7 тысячи долларов.
Трехкомнатные квартиры на вторичке
Цены на трехкомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA
- Львовская область – 113,6 тысяч долларов;
- Черновицкая область – 97,2 тысячи долларов;
- Закарпатская область – 92,4 тысячи долларов;
- Ивано-Франковская область – 84,1 тысячи долларов;
- Волынская область – 76,6 тысячи долларов;
- Тернопольская область – 71,8 тысячи долларов;
- Хмельницкая область – 66 тысяч долларов;
- Ровенская область – 65,8 тысячи долларов.
Стоит отметить, что в мае пользователи DIM.RIA активно искали вторичное жилье в Хмельницкой и Волынской областях.