Сколько стоят квартиры в западных областях: актуальные цены на вторичке

В западных областях спрос на квартиры не уменьшается, поэтому цены на жилье там дальше растут. В мае на вторичном рынке существеннее всего подорожало жилье на Волыни – от +4 до +7 процентов в зависимости от количества комнат.

Самые дорогие квартиры, по данным аналитики DIM.RIA, предлагают квартиры на Львовщине. Самые дешевые – преимущественно в Хмельницкой области, рассказывает 24 Канал. Обратите внимание Доступные квартиры в новостройках: в каких областях самые дешевые и просто бюджетные цены Сколько стоят однокомнатные квартиры на Западе

Цены на однокомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA Львовская область – 74,3 тысячи долларов;

Закарпатская область – 68 тысяч долларов;

Волынская область – 54,9 тысяч долларов;

Ивано-Франковская область – 54,8 тысяч долларов;

Ровенская область – 52,3 тысячи долларов;

Черновицкая область – 51,2 тысячи долларов;

Тернопольская область – 46,3 тысячи долларов;

Хмельницкая область – 41,1 тысячи долларов. Какие цены на двухкомнатное жилье

Цены на двухкомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA Львовщина – 95,5 тысяч долларов;

Закарпатье – 85,7 тысячи долларов;

Черновицкая область – 76,1 тысячи долларов;

Ивано-Франковская область – 75,5 тысяч долларов;

Волынь – 66,2 тысячи долларов;

Ровенская область – 65,5 тысяч долларов;

Тернопольщина – 62,8 тысячи долларов;

Хмельницкая область – 55,7 тысячи долларов. Трехкомнатные квартиры на вторичке

Цены на трехкомнатные квартиры / Аналитика DIM.RIA Львовская область – 113,6 тысяч долларов;

Черновицкая область – 97,2 тысячи долларов;

Закарпатская область – 92,4 тысячи долларов;

Ивано-Франковская область – 84,1 тысячи долларов;

Волынская область – 76,6 тысячи долларов;

Тернопольская область – 71,8 тысячи долларов;

Хмельницкая область – 66 тысяч долларов;

Ровенская область – 65,8 тысячи долларов. Стоит отметить, что в мае пользователи DIM.RIA активно искали вторичное жилье в Хмельницкой и Волынской областях.