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Где наблюдается наибольшая разница в доступности жилья между городами

В Германии сложнее всего приобрести собственное жилье в Мюнхене. Зато самое благоприятное соотношение цен на недвижимость к доходам населения наблюдается в Хемнице, расположенном в федеральной земле Саксония, свидетельствуют данные исследования Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Второй по величине разрыв в доступности жилья обнаружили в Израиле. Для покупки недвижимости в Иерусалиме требуется на 15,6 годового дохода больше, чем в южном регионе страны.

Эти показатели отражают не непосредственную разницу в ценах на недвижимость, а финансовую нагрузку на покупателей. Исследователи учитывали годовые доходы семей после уплаты налогов и обязательных взносов. Поэтому даже в городах с более дешевым жильем возможности для его покупки могут быть ограничены из-за низких доходов населения.

Почему в больших городах сложнее купить жилье

В 11 из 13 стран жилье в крупнейших агломерациях менее доступно, чем в среднем по городским агломерациям страны. В шести государствах именно в крупнейших городах и прилегающих к ним населенных пунктах приобрести недвижимость сложнее всего.

Большие города привлекают людей более широкими возможностями для трудоустройства и обучения, что повышает спрос на квартиры и дома. В то же время нехватка земельных участков и ограничения на застройку затрудняют создание нового жилья.

С 2011 года жилой фонд в крупнейших агломерациях увеличивался наиболее медленно по сравнению с приростом населения. Недостаточные темпы строительства усиливают конкуренцию между покупателями, а более высокие доходы жителей больших городов не всегда компенсируют высокую стоимость недвижимости.

По результатам анализа данных 23 стран, жилье в городских центрах стоит в среднем на 27% дороже, чем в целом по стране. В пригородах цены на 15% ниже среднего показателя, а за пределами городских агломераций – на 34%.

Как различаются цены на недвижимость в городах и селах Европы

Напомним, ранее аналитики выяснили, что жилье в городах Европы значительно дороже, чем в деревнях. В Дании, например, квадратный метр в больших городах стоит примерно в 3,4 раза дороже, чем в сельской местности. Наиболее сбалансированными рынками континента признаны Нидерланды и Великобритания, где развитое транспортное сообщение сдерживает резкий разрыв между центром и пригородом.