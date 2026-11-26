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Де найбільша різниця у доступності житла між містами

У Німеччині найважче придбати власне житло в Мюнхені. Натомість найсприятливіше співвідношення цін на нерухомість до доходів населення має Хемніц, розташований у федеральній землі Саксонія, свідчать дані дослідження Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР).

Другий за величиною розрив у доступності житла виявили в Ізраїлі. Для купівлі нерухомості в Єрусалимі потрібно на 15,6 річного доходу більше, ніж у Південному регіоні країни.

Ці показники відображають не безпосередню різницю в цінах на нерухомість, а фінансове навантаження на покупців. Дослідники враховували річні доходи сімей після сплати податків та обов'язкових внесків. Тому навіть у містах із дешевшим житлом можливості для його купівлі можуть бути обмежені через низькі доходи населення.

Чому у великих містах важче купити житло

У 11 із 13 країн житло в найбільших агломераціях менш доступне, ніж у середньому в міських агломераціях країни. У шести державах саме у найбільших містах та прилеглих до них населених пунктах придбати нерухомість найскладніше.

Великі міста приваблюють людей ширшими можливостями для працевлаштування та навчання, що підвищує попит на квартири й будинки. Водночас нестача земельних ділянок та обмеження щодо забудови ускладнюють створення нового житла.

З 2011 року житловий фонд у найбільших агломераціях збільшувався найповільніше відносно приросту населення. Недостатні темпи будівництва посилюють конкуренцію між покупцями, а вищі доходи мешканців великих міст не завжди компенсують високу вартість нерухомості.

За результатами аналізу даних 23 країн, житло в міських центрах коштує в середньому на 27% дорожче, ніж загалом по країні. У передмістях ціни на 15% нижчі за середній показник, а за межами міських агломерацій – на 34%.

Як відрізняються ціни на нерухомість у містах і селах Європи

Нагадаємо, раніше аналітики дослідили, що житло в містах Європи значно дорожче, ніж у селах. У Данії, наприклад, квадратний метр у великих містах коштує приблизно в 3,4 раза більше, ніж у сільській місцевості. Найбільш збалансованими ринками континенту визнано Нідерланди та Велику Британію, де розвинене транспортне сполучення стримує різкий розрив між центром і передмістям.