Город доступного жилья: как Николаев привлекает покупателей в 2025 году
- Николаев входит в 5 городов Украины с самыми низкими ценами на квартиры, со средними ценами: 748 тысяч гривен за 1-комнатную.
- Спрос на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры превышает предложение, и ожидается, что цены на вторичном рынке могут расти в случае стабилизации ситуации с безопасностью.
Николаев входит в 5 городов Украины с самыми низкими ценами на квартиры. Кроме того, на фоне постепенного восстановления города, местная недвижимость становится все более привлекательной для тех, кто ищет жилье с перспективой.
Где сейчас можно найти наиболее доступные варианты жилья в Николаеве и как изменился рынок города, передает 24 Канал со ссылкой на агентство недвижимости ksagen.
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Почему в Николаеве доступное жилье?
Как рассказывается, в июле Николаев вошел в список 5 городов с самыми низкими ценами на квартиры.
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- За 1-комнатную квартиру средняя цена составляет около 748 тысяч гривен,
- 2-комнатная квартира обойдется в 1,1 миллиона гривен,
- зато 3-комнатная квартира – 1,5 миллиона гривен.
Такие показатели цен делает город привлекательным для тех, кто ищет жилье с перспективой на будущее, ведь инфраструктура города постепенно восстанавливается, а рынок оживает.
Какие главные преимущества приобретения жилья в Николаеве:
- Доступная цена за достойное качество на фоне высоких цен в центральных и западных регионах страны,
- Появление новых предложений на рынке – собственники, которые уехали из города, выставляют квартиры на продажу.
- Возможность получить компенсацию или льготную ипотеку, например "еВідновлення" и "еОселя".
- Инфраструктурное восстановление – в городе постепенно ремонтируют дороги, объекты коммунального хозяйства, открывают школы и садики.
Чего ждать от вторичного рынка в Николаеве?
Ожидается, что во второй половине 2025 года стоимость квартир на вторичном рынке может расти. Но это в случае, если стабилизируется ситуация с безопасностью.
Обратите внимание! На сегодня спрос на 2-комнатные и 3-комнатные квартиры превышает предложение в отдельных районах.
Именно поэтому на фоне такого восстановления и поддержки государства Николаев может стать одной из точек роста на южном рынке недвижимости.