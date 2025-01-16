Проект с символическим названием Moonsail ("Лунный парус") спроектировали для возможного строительства на греческом острове Астипалея. Он разделен на три части, одинаковые по форме, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на студию Vizdome Space.

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Экспериментальный дом для большой семьи

Дом-парус спроектирован для семьи, состоящей из родителей – дизайнеров одежды, бабушки и дедушки – торговцев ценных книг, а также сыновей-композиторов и дочери-художницы. Очевидно, для творческой семьи харьковские архитекторы хотели разработать незаурядный проект.

Отправной точкой в проекте служило верхний парус, называемый мунсель. По одному из замыслов, это "космический корабль, приземлившийся на далекой планете среди руин древнего города".

Дом-парус по замыслу харьковских архитекторов / Фото Vizdome Space

Дом разделен на три отдельных сооружения:

крыло родителей, дедушки и бабушки : уровень дедушки и бабушки, общий уровень для всей семьи и гостей, уровень родителей, подземный гараж, технические помещения;

: уровень дедушки и бабушки, общий уровень для всей семьи и гостей, уровень родителей, подземный гараж, технические помещения; крыло сыновей : уровень со студиями звукозаписи и уровень со спальнями;

: уровень со студиями звукозаписи и уровень со спальнями; крыло дочери: художественная студия и спальня: художественная студия и спальня.

Особые детали

Фасад отделан алюминием и стеклянными панелями. На верхней части каждого крыла закреплены солнечные панели. На общей территории спроектировано бетонный бассейн и сад.

Проект харьковских архитекторов получил две международные премии две международные премии: "Архитектор года" на Architect of the Year Awards 2024 и бронзу в номинации "Экспериментальная архитектура" на Global Architecture Awards 2024.