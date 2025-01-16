Проєкт із символічною назвою Moonsail ("Місячне вітрило") спроєктували для можливого будівництва на грецькому острові Астипалея. Він поділений на три частини, однакові за формою, розповідає 24 Канал, посилаючись на студію Vizdome Space.

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Експериментальний будинок для однієї родини

Будинок-вітрило спроєктований для родини, що складається з батьків – дизайнерів одягу, бабусі та дідуся – торговців цінних книг, а також синів-композиторів і доньки-художниці. Очевидно, для творчої сім'ї харківські архітектори хотіли розробити непересічний проєкт.

Відправною точкою у проєкті слугувало верхнє вітрило, що називається мунсель. За одним із задумів, це "космічний корабель, що приземлився на далекій планеті серед руїн стародавнього міста".

Будинок-вітрило за задумом харківських архітекторів / Фото Vizdome Space

Будинок поділено на три окремі споруди:

крило батьків, дідуся і бабусі : рівень дідуся та бабусі, загальний рівень для всієї родини і гостей, рівень батьків, підземний гараж, технічні приміщення;

: рівень дідуся та бабусі, загальний рівень для всієї родини і гостей, рівень батьків, підземний гараж, технічні приміщення; крило синів : рівень зі студіями звукозапису та рівень зі спальнями;

: рівень зі студіями звукозапису та рівень зі спальнями; крило доньки: художня студія та спальня.

Особливі деталі

Фасад оздоблено алюмінієм і скляними панелями. На верхній частині кожного крила закріплені сонячні панелі. На спільній території спроєктовано бетонний басейн і сад.

Проєкт харківських архітекторів здобув дві міжнародні премії: "Архітектор року" на Architect of the Year Awards 2024 та бронзу в номінації "Експериментальна архітектура" на Global Architecture Awards 2024.