Деньги уже перечислены: где в Украине будут приобретены 53 дома для ВПЛ

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В каких областях Украины будут приобретаться дома для ВПЛ

Министерство социальной политики, семьи и единства Украины выделило 26,5 миллиона гривен на приобретение домов для переселенцев в сельской местности, пишет Правительственный портал.

Средства уже получили областные военные администрации восьми регионов. За счет первого транша планируется приобрести 53 дома в 19 территориальных общинах для временного проживания переселенцев.

Финансирование поступило в Волынскую, Днепропетровскую, Киевскую, Кировоградскую, Николаевскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области. Правительство также обнародовало перечень общин, где планируется приобрести жилье для переселенцев:

Волынская область – Вишневская община;

Днепропетровская область – Петриковская и Широковская общины;

Киевская область – Ташанская, Кожанская, Згуровская, Таращанская, Медвинская, Узинская, Иванковская, Томашевская, Кагарлыкская и Студениковская общины;

Кировоградская область – Светловодская община;

Николаевская область – Арбузинская, Казанковская и Веселиновская общины;

Харьковская область – Близнюковская община;

Черновицкая область – Веренчанская община.

Больше всего общин в списке приходится на Киевскую область. Для будущих домов уже организована закупка мебели и бытовой техники при поддержке международных и гуманитарных партнеров. Министерство также помогает общинам с юридическим оформлением недвижимости.

Напомним, ч переселенцы смогут бесплатно проживать в домах в рамках программы "Домики в деревне" м сроком до трех лет с возможностью продления. Жилье останется в собственности общин, а жильцам придется оплачивать только коммунальные услуги.