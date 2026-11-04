Гроші вже перерахували: де в Україні придбають 53 будинки для ВПО

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У яких областях України придбають будинки для ВПО

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України спрямувало 26,5 мільйона гривень на придбання будинків для переселенців у сільській місцевості, пише Урядовий портал.

Кошти вже отримали обласні військові адміністрації восьми регіонів. За перший транш планують купити 53 будинки у 19 територіальних громадах для тимчасового проживання переселенців.

Фінансування надійшло до Волинської, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Миколаївської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей. Уряд також оприлюднив перелік громад, де планують придбати житло для переселенців:

Волинська область – Вишнівська громада;

Дніпропетровська область – Петриківська та Широківська громади;

Київська область – Ташанська, Кожанська, Згурівська, Таращанська, Медвинська, Узинська, Іванківська, Томашівська, Кагарлицька та Студениківська громади;

Кіровоградська область – Світловодська громада;

Миколаївська область – Арбузинська, Казанківська та Веселинівська громади;

Харківська область – Близнюківська громада;

Чернівецька область – Веренчанська громада.

Найбільше громад у переліку припадає на Київську область. Для майбутніх будинків уже організували закупівлю меблів і побутової техніки за підтримки міжнародних та гуманітарних партнерів. Міністерство також допомагає громадам з юридичним оформленням нерухомості.

Нагадаємо, переселенці зможуть безплатно проживати в будинках за програмою "Будиночки в селі" до трьох років із можливістю продовження цього терміну. Житло залишатиметься у власності громад, а мешканцям доведеться оплачувати лише комунальні послуги.