Белый дом готовятся к наиболее масштабной перестройке за более чем 70 лет. Президент США Дональд Трамп официально объявил о возведении нового бального зала на территории Восточного крыла.

Стоимость амбициозного проекта достигает 200 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

Смотрите также Львов впервые опередил Киев по объемам жилищного строительства: какие показатели

Что известно о проекте?

Новый бальный зал под названием White House State Ballroom будет иметь площадь более 8 300 квадратных метров и сможет вместить до 650 гостей. Строительство планируют начать в сентябре 2025 года, а завершить – до конца президентского срока Трампа.

Помещение возведут на месте части Восточного крыла, которое сейчас используется, в частности, офисом первой леди. Здание будет соответствовать классическому архитектурному стилю Белого дома.

Мы больше не будем нуждаться в палатках для крупных событий. Это будет красиво и функционально,

– прокомментировал сам Трамп, который неоднократно критиковал временные конструкции на церемониях.

Трамп построит роскошный бальный зал в Белом доме / Фото AP News

Почему это важно?

Это будет первое масштабное архитектурное обновление Белого дома с 1948 года, когда президент Гарри Трумэн инициировал полную реконструкцию резиденции. По словам представителей администрации, новый зал не только решит логистические проблемы, но и улучшит условия для проведения государственных приемов.

В то же время подчеркивается, что проект не потребует бюджетного финансирования. Наоборот, Трамп сам инициировал его как "подарок американскому народу".

Ранее мы писали, что Trump Organization планирует построить небоскрёб с элитными апартаментами в центре Бухареста вместе. Проект будут реализовывать с румынской компанией SDC Imobiliare.