Стоимость амбициозного проекта достигает 200 миллионов долларов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Что известно о проекте?

Новый бальный зал под названием White House State Ballroom будет иметь площадь более 8 300 квадратных метров и сможет вместить до 650 гостей. Строительство планируют начать в сентябре 2025 года, а завершить – до конца президентского срока Трампа.

Помещение возведут на месте части Восточного крыла, которое сейчас используется, в частности, офисом первой леди. Здание будет соответствовать классическому архитектурному стилю Белого дома.

Мы больше не будем нуждаться в палатках для крупных событий. Это будет красиво и функционально,

– прокомментировал сам Трамп, который неоднократно критиковал временные конструкции на церемониях.

Трамп построит роскошный бальный зал в Белом доме / Фото AP News

Почему это важно?

Это будет первое масштабное архитектурное обновление Белого дома с 1948 года, когда президент Гарри Трумэн инициировал полную реконструкцию резиденции. По словам представителей администрации, новый зал не только решит логистические проблемы, но и улучшит условия для проведения государственных приемов.

В то же время подчеркивается, что проект не потребует бюджетного финансирования. Наоборот, Трамп сам инициировал его как "подарок американскому народу".

Ранее мы писали, что Trump Organization планирует построить небоскрёб с элитными апартаментами в центре Бухареста вместе. Проект будут реализовывать с румынской компанией SDC Imobiliare.