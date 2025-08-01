Вартість амбітного проєкту сягає 200 мільйонів доларів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP News.

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Що відомо про проєкт?

Новий бальний зал під назвою White House State Ballroom матиме площу понад 8 300 квадратних метрів і зможе вмістити до 650 гостей. Будівництво планують розпочати у вересні 2025 року, а завершити – до кінця президентського терміну Трампа.

Приміщення зведуть на місці частини Східного крила, яке наразі використовується, зокрема, офісом першої леді. Будівля відповідатиме класичному архітектурному стилю Білого дому.

Ми більше не потребуватимемо наметів для великих подій. Це буде красиво і функціонально,

– прокоментував сам Трамп, який неодноразово критикував тимчасові конструкції на церемоніях.

Трамп збудує розкішний бальний зал у Білому домі / Фото AP News

Чому це важливо?

Це буде перше масштабне архітектурне оновлення Білого дому з 1948 року, коли президент Гаррі Трумен ініціював повну реконструкцію резиденції. За словами представників адміністрації, новий зал не лише розв'яже логістичні проблеми, а й покращить умови для проведення державних прийомів.

Водночас підкреслюється, що проєкт не потребуватиме бюджетного фінансування. Навпаки, Трамп сам ініціював його як "дарунок американському народу".

Раніше ми писали, що Trump Organization планує побудувати хмарочос з елітними апартаментами в центрі Бухареста разом. Проєкт реалізовуватимуть із румунською компанією SDC Imobiliare.