Что изменится для украинцев: новые правила ипотеки по стандартам ЕС
- В Украине утвердили Стратегию развития ипотечного кредитования по стандартам ЕС.
- Новые правила включают получение оценки кредитоспособности, право на досрочное погашение без штрафов, лицензирование и контроль над ипотечными брокерами и тому подобное.
В Украине одобрили Стратегию по развитию ипотечного кредитования. То есть теперь ипотеку для украинцев будут выдавать по европейским правилам, а это означает прозрачность условий кредита, страхование от рисков, в частности военных, меньше рисков купить недострой и тому подобное.
Что предусматривает принятая Стратегия и как теперь украинцы будут получать ипотечное кредитование, информирует 24 Канал со ссылкой на НБУ.
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Какие ключевые направления ипотечного кредитования
Согласно Стратегии, что была согласована с МВФ, предусматривается:
- внедрение в украинское законодательство норм Директивы 2014/17/ЕС об ипотеке,
- обеспечение доступности страхования ипотеки от военных рисков,
Після війни будівництво стане одним із рушіїв відновлення України. Але важливо не тільки зводити будинки, а створювати простори, де хочеться жити, насолоджуватися комфортом й творити майбутнє. Розуміючи це, РІЕЛ вже зараз проєктує не просто житлові комплекси, а місця, які відповідають цінностям майбутніх мешканців.
- внедрение европейских стандартов оценки имущества и улучшение обмена информацией (речь идет о создании открытой базы данных цен на недвижимость),
- совершенствование законодательства и подзаконных актов для улучшения процессов застройки для снижения рисков недостроя и повышения прозрачности продаж,
- обновление стратегии оператора государственной программы "еОселя", ЧАО "Укрфинжилье", и совершенствование условий государственной поддержки ипотеки и тому подобное.
Обратите внимание! Директива 2014/17/ЕС известна еще как "Директива об ипотечном кредите". Она устанавливает единые правила на уровне Евросоюза о предоставлении потребительских кредитов, обеспеченных жилой недвижимостью.
Что получат украинцы от Директивы об ипотечном кредите
- Предварительная информация.
Заемщик теперь должен получить стандартное информационное письмо (ESIS) со всеми условиями кредита. Это ставки, сумма, график погашения и прочее.
- Оценка кредитоспособности.
Перед предоставлением ипотеки кредитор должен оценить финансовое состояние заемщика.
- Право на досрочное погашение.
Вернуть кредит можно раньше срока с ограниченной или без штрафной платы.
- Стандарты для посредников.
Теперь устанавливаются требования по лицензированию и контролю над ипотечными брокерами.
- Обязанности по консультированию.
Потребитель сможет получить советы о выборе того или иного ипотечного продукта.