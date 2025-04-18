Новый тренд в Китае: почему вместо аренды квартир молодежь выбирает жизнь в отеле

Молодежь в Китае теперь ищет гостиничные номера вместо того, чтобы арендовать квартиру долгосрочно. Есть случаи, когда такой тип проживания выбирали даже семьи.

Поколение Z, или так называемые зумеры, отказываются от арендованного жилья. По их словам, проживание в отеле гораздо выгоднее и имеет больше преимуществ, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на китайский государственный онлайн-журнал Sixth Tone.

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Китайский тренд на проживание в отелях

В прошлом году местные СМИ рассказали историю семьи из восьми человек, которая постоянно живет в роскошном отеле в провинции Хэнань. Глава семьи смог получил от отеля выгодную скидку, поэтому платил за номер 140 долларов в день. Он вмещал две спальни и большую гостиную, где вся семья смогла поселиться.

По словам мужчины, это было выгоднее, чем покупать или снимать жилье. В цену проживания в отеле входит стоимость электричества, отопления, водоснабжения, а также места для парковки.

Мы счастливы и хотим жить в отеле до конца своих дней,

– говорили члены семьи.

Теперь такой тип проживания практикуют китайские зумеры. Они делятся опытом, говоря, что это не только дешевле, а еще и менее стрессово. Им не нужно общаться с арендодателями, а также поддерживать жилье чистым. Конечно, есть и минусы, в частности, надо мириться с имеющимся ремонтом и с тем, что нельзя приготовить еду. Однако эти факторы для многих не столь важны.

"Это выгоднее и социум не беспокоит"

24-летний профессиональный геймер Ху Вэйвэй дал комментарий журналистам о том, почему живет в отеле. Он отметил, что испытывает "социальную тревожность", а так контактировать с людьми на постоянной основе приходится мало. Кроме того, это финансово выгодно.

Нет депозита, нет агентских сборов, а коммунальные услуги включены,

– поделился парень.

Он подсчитал, что аренда одной комнаты в квартире в китайском городе Тяньцзине стоит 1000 юаней в месяц (140 долларов). Отдельная квартира стоила бы 2000 – 3000 юаней в месяц. А поселиться в отель на долгий срок можно за 2500 юаней (350 долларов), еще и удобств много.

Круглосуточно работает кондиционер, на улице есть магазины, рестораны и станция метро,

– рассказал о преимуществах геймер.

Парень уже успел пожить в нескольких отелях Шанхая и Сучжоу, а сейчас арендует номер в своем родном городе. В ближайшее время он не планирует менять тип места жительства – это в дальнейшем будут гостиницы.